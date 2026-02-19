CARABINEROS DE PUNTA ARENAS PRESENTA A “MARLEY”, SU NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD

Carabineros de la 1ª Comisaría Punta Arenas presentó oficialmente a “Marley”, su nuevo can de Orden y Seguridad, que desde el 21 de enero se incorporó a la dotación policial en la capital de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Se trata de un hito relevante, ya que hace más de seis años que la unidad no contaba con este recurso especializado en la comuna.

Marley es un pastor alemán de un año, formado en el Grupo de Adiestramiento Canino en Santiago, donde recibió preparación específica para funciones operativas en orden público y prevención. Su labor estará enfocada en apoyar patrullajes, reforzar la disuasión en espacios públicos y fortalecer la cercanía con la comunidad.

Desde su llegada a Punta Arenas, el can ha desarrollado un proceso de adaptación progresiva tanto al interior de la unidad como en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la avenida Costanera, la Plaza de Armas Muñoz Gamero y calle Carlos Bories. En estos puntos de alta concurrencia ha interactuado con vecinos y turistas, lo que forma parte de su entrenamiento en contextos reales.

El guía de Marley es el sargento 2° Sebastián Villaseca, instructor canino, quien junto a la carabinero Javiera Henríquez está a cargo de su cuidado y bienestar, bajo un protocolo que contempla controles médicos, alimentación adecuada y rutinas de higiene. Según explicó Villaseca, el proceso ha estado marcado por la confianza y el vínculo, destacando que el can fue preparado “para servir, acompañar y brindar alegría y resguardo donde más se necesita”.

