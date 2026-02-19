Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

19 de febrero de 2026

CARABINEROS DE PUNTA ARENAS PRESENTA A “MARLEY”, SU NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD

​El pastor alemán de un año reforzará las labores preventivas y el vínculo con la comunidad en la capital regional de Magallanes.

marley perrito

Carabineros de la 1ª Comisaría Punta Arenas presentó oficialmente a “Marley”, su nuevo can de Orden y Seguridad, que desde el 21 de enero se incorporó a la dotación policial en la capital de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Se trata de un hito relevante, ya que hace más de seis años que la unidad no contaba con este recurso especializado en la comuna.

Marley es un pastor alemán de un año, formado en el Grupo de Adiestramiento Canino en Santiago, donde recibió preparación específica para funciones operativas en orden público y prevención. Su labor estará enfocada en apoyar patrullajes, reforzar la disuasión en espacios públicos y fortalecer la cercanía con la comunidad.

Desde su llegada a Punta Arenas, el can ha desarrollado un proceso de adaptación progresiva tanto al interior de la unidad como en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la avenida Costanera, la Plaza de Armas Muñoz Gamero y calle Carlos Bories. En estos puntos de alta concurrencia ha interactuado con vecinos y turistas, lo que forma parte de su entrenamiento en contextos reales.

El guía de Marley es el sargento 2° Sebastián Villaseca, instructor canino, quien junto a la carabinero Javiera Henríquez está a cargo de su cuidado y bienestar, bajo un protocolo que contempla controles médicos, alimentación adecuada y rutinas de higiene. Según explicó Villaseca, el proceso ha estado marcado por la confianza y el vínculo, destacando que el can fue preparado “para servir, acompañar y brindar alegría y resguardo donde más se necesita”.


Patrulla Carabineros

FORMALIZAN POR HOMICIDIO FRUSTRADO A SUJETO QUE ATROPELLÓ A FUNCIONARIO DE CARABINEROS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ESTE LUNES 23 DE FEBRERO INICIA EL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

​El municipio proyecta cerca de 70 mil renovaciones antes del 31 de marzo. Autoridades llaman a realizar el trámite con anticipación para evitar aglomeraciones.

PP 1
nuestrospodcast
marley perrito

CARABINEROS DE PUNTA ARENAS PRESENTA A “MARLEY”, SU NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
marley perrito

CARABINEROS DE PUNTA ARENAS PRESENTA A “MARLEY”, SU NUEVO CAN DE ORDEN Y SEGURIDAD

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
1

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REALIZA PRIMERA REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA FORTALECER SISTEMAS SANITARIOS RURALES EN PORVENIR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Carlos Sánchez Presidente Partido Nacional Libertario Magallanes

COLUMNA DE OPINIÓN | ZONA FRANCA DE MAGALLANES: FISCALIZACIÓN PENDIENTE Y DECISIONES ESTRUCTURALES