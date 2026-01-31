DOS PERROS CON NUEVO HOGAR DEJA NUEVA JORNADA DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS EN EL CENTRO DE RESCATE CANINO

La Municipalidad de Punta Arenas realizó una nueva Jornada de Adopción de Mascotas este sábado 31 de enero, entre las 11:00 y las 13:30 horas, en el Centro de Rescate Canino, ubicado en el kilómetro 9,5 norte, sector El Rebenque. Durante la actividad se concretaron dos adopciones responsables, totalizando cinco adopciones en lo que va del año 2026.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo sostenido que se ha realizado en los últimos años en materia de tenencia responsable. “Solamente en los últimos dos años, entre 2024 y 2025, más de 130 perritos ya tienen un nuevo hogar. Es un número muy importante y por eso este trabajo es continuo. Hoy el canil cuenta con 38 perritos, muchos de los cuales están listos para integrarse a una familia”, señaló.

La autoridad comunal recalcó que la adopción implica un compromiso permanente por parte de las personas. “Si quieren una mascota, deben tener claro que existen responsabilidades. Los perritos que se entregan acá cuentan con vacunas y microchip, y lo que buscamos es que lleguen a hogares responsables, donde sean cuidados y queridos como seres vivos”, enfatizó, agradeciendo además el apoyo de los voluntarios que colaboran de manera constante con el recinto municipal.

Por su parte, el médico veterinario municipal, Jorge Stambuk, explicó que esta fue la segunda jornada de adopción realizada durante el año y que actualmente existen al menos 20 perros en condiciones de ser adoptados. “El llamado es a que la gente adopte y no compre. El espacio del canil es limitado y cada adopción responsable permite generar nuevos cupos para rescatar a más animales”, indicó.

Desde la Unidad de Tenencia Responsable del municipio recordaron que las adopciones se realizan durante todo el año y que quienes no pudieron asistir a la jornada pueden coordinar visitas escribiendo al correo [email protected] l .

