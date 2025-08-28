Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

28 de agosto de 2025

TALLER MUNICIPAL DE TERAPIA ASISTIDA CON CANES CULMINA CON MÁS DE 76 BENEFICIADOS

La actividad, organizada por la Unidad de Discapacidad del municipio e impartida por ABC Dog, concluyó su última jornada junto a la agrupación Amadown.

TA 7
Con la participación de 13 usuarios de Amadown, se desarrolló la última sesión del Taller de Terapia Asistida con Canes, que entre junio y agosto benefició a un total de 76 personas en situación de discapacidad y sus familias. La jornada de cierre se realizó en el espacio "Hermanos del Viento" y fue guiada por la médico veterinaria Daniela Boggiano y la entrenadora Daniela Rosado, especialistas en terapia asistida con animales.
 
Este innovador taller constó de tres sesiones de una hora cada una, y estuvo orientado a fortalecer las habilidades cognitivas, motrices y socioemocionales de los participantes, mediante el vínculo con perros especialmente entrenados.
 
"Como municipalidad tenemos una Unidad de Discapacidad muy activa. Estamos con el programa de lengua de señas, tuvimos nuestra Feria Inclusiva hace algunas semanas en Zona Franca, y esta es una de las tantas iniciativas que hemos incorporado para colaborar en terapias que marcan una diferencia. Un aspecto muy importante es el vínculo que se genera entre los animales y los niños", destacó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.
 
En esta ocasión, las protagonistas fueron las golden retrievers Brisa y Clara, quienes trabajaron activamente como facilitadoras terapéuticas en cada encuentro. Daniela Rosado, su entrenadora, recordó que "los niños y adultos se motivan mucho con los perros. El perro, en general, es un ayudante espectacular para que todos se animen a participar".
 
Por su parte, la médico veterinaria Daniela Boggiano, quien junto a ABC Dog lleva años realizando este tipo de intervenciones en distintos espacios comunitarios, subrayó: "Ha sido una experiencia muy positiva. A través del juego y la interacción con los canes se generan estímulos emocionales clave para reducir la ansiedad, fomentar la autoestima y mejorar la comunicación entre los participantes".
 
Otras agrupaciones que participaron en este taller fueron Hermanos del Viento, Cosam Miraflores, Hogares Protegidos, Corporación DversiaN y Amadown.


concejalmcontreras

CONCEJAL CONTRERAS BRAVO EXPUSO PREOCUPACIÓN POR FALTA DE GESTIÓN DEL SAG POR CABALLOS SUELTOS Y MOROSIDAD DE ENTIDADES AL MUNICIPIO POR $327 MILLONES EN ASEO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

EN EL NAVAL ENERGY SUMMIT, LA ARMADA DE CHILE Y HIF GLOBAL PRESENTAN INÉDITA CARGA DE E-COMBUSTIBLES PARA LA DESCARBONIZACIÓN MARÍTIMA

Leer Más

​La transición energética en el sector marítimo dio un paso crucial en la Naval Energy Summit, que se desarrolló este 27 y 28 de agosto en el Club Naval de Valparaíso y que abordó la transición energética marítima con expertos internacionales.

​La transición energética en el sector marítimo dio un paso crucial en la Naval Energy Summit, que se desarrolló este 27 y 28 de agosto en el Club Naval de Valparaíso y que abordó la transición energética marítima con expertos internacionales.

hifarmada
nuestrospodcast
Reunión CChC Magallanes Candidata Jara (9)

CCHC MAGALLANES PLANTEA URGENCIAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A CANDIDATA PRESIDENCIAL JEANNETTE JARA

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Foto huertos 1

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA CONVOCA A INSTITUCIONES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
obrafemicidio

“DEL BESO AL ESCUPO”: DANZA-TEATRO QUE DENUNCIA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN PUNTA ARENAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
fundacionemiliamunicipio

FUNDACIÓN EMILIA Y MUNICIPIO LLAMAN A CELEBRAR FIESTAS PATRIAS CON RESPONSABILIDAD EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250