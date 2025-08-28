TALLER MUNICIPAL DE TERAPIA ASISTIDA CON CANES CULMINA CON MÁS DE 76 BENEFICIADOS

Con la participación de 13 usuarios de Amadown, se desarrolló la última sesión del Taller de Terapia Asistida con Canes, que entre junio y agosto benefició a un total de 76 personas en situación de discapacidad y sus familias. La jornada de cierre se realizó en el espacio "Hermanos del Viento" y fue guiada por la médico veterinaria Daniela Boggiano y la entrenadora Daniela Rosado, especialistas en terapia asistida con animales.

Este innovador taller constó de tres sesiones de una hora cada una, y estuvo orientado a fortalecer las habilidades cognitivas, motrices y socioemocionales de los participantes, mediante el vínculo con perros especialmente entrenados.

"Como municipalidad tenemos una Unidad de Discapacidad muy activa. Estamos con el programa de lengua de señas, tuvimos nuestra Feria Inclusiva hace algunas semanas en Zona Franca, y esta es una de las tantas iniciativas que hemos incorporado para colaborar en terapias que marcan una diferencia. Un aspecto muy importante es el vínculo que se genera entre los animales y los niños", destacó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

En esta ocasión, las protagonistas fueron las golden retrievers Brisa y Clara, quienes trabajaron activamente como facilitadoras terapéuticas en cada encuentro. Daniela Rosado, su entrenadora, recordó que "los niños y adultos se motivan mucho con los perros. El perro, en general, es un ayudante espectacular para que todos se animen a participar".

Por su parte, la médico veterinaria Daniela Boggiano, quien junto a ABC Dog lleva años realizando este tipo de intervenciones en distintos espacios comunitarios, subrayó: "Ha sido una experiencia muy positiva. A través del juego y la interacción con los canes se generan estímulos emocionales clave para reducir la ansiedad, fomentar la autoestima y mejorar la comunicación entre los participantes".

Otras agrupaciones que participaron en este taller fueron Hermanos del Viento, Cosam Miraflores, Hogares Protegidos, Corporación DversiaN y Amadown.

