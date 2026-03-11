KAST INVITA AL REY FELIPE VI A LA ANTÁRTICA, "EL CONTINENTE DEL FUTURO", EN UNA NUEVA VISITA A CHILE

El ahora presidente de la República, José Antonio Kast, invitó al rey Felipe VI de España a volver al país prontamente, con la intención de visitar la Antártica.



“Quiero pedirle que esta no sea la última visita que haga a nuestro país y en nuestra gestión. Como ya se lo expresé en privado, quiero renovar la invitación a que muy pronto nos pueda acompañar en una visita a la Antártica, el continente del futuro“, le dijo el mandatario al monarca posterior al cambio de mando.



“Le hago la extensión a quienes quieran también en relación de sus naciones que podamos juntos ver cómo avanzamos en ese continente del futuro, que es responsabilidad de todos“, agregó Kast frente a los invitados internacionales que llegaron a presenciar el hito republicano.



Kast invita al rey Felipe VI a la Antártica en una nueva visita a Chile



De igual manera, el nuevo jefe de Estado le expresó al rey que su presencia no significaba sólo un gesto diplomático, sino que era también el testimonio de “una amistad que se cuenta en siglos y que hoy renovamos con gratitud y con orgullo”.



“Majestad, en este Chile que hoy comienza un nuevo capítulo, queremos ser un socio confiable, un destino seguro para la inversión… Para todos, no solamente para los amigos españoles”, añadió Kast.

Además, el presidente indicó que nuestro país quería ser un aliado firme en la defensa de los valores que se comparten con España: “la democracia, el Estado de derecho, la libertad de empresa y la dignidad de las personas”.

“Queremos destacar asimismo la manera en que usted y su familia han sabido representar a España con dignidad, con templanza y con amor genuino a su pueblo”, complementó el mandatario.

La invitación se dio previo al almuerzo organizado con las autoridades internacionales que asistieron esta jornada al cambio de mando.

Fuente: biobiochile.cl



