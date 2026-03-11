Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

KAST INVITA AL REY FELIPE VI A LA ANTÁRTICA, "EL CONTINENTE DEL FUTURO", EN UNA NUEVA VISITA A CHILE

La invitación se dio previo al almuerzo organizado con las autoridades internacionales que asistieron esta jornada al cambio de mando.

El ahora presidente de la República, José Antonio Kast, invitó al rey Felipe VI de España a volver al país prontamente, con la intención de visitar la Antártica.

“Quiero pedirle que esta no sea la última visita que haga a nuestro país y en nuestra gestión. Como ya se lo expresé en privado, quiero renovar la invitación a que muy pronto nos pueda acompañar en una visita a la Antártica, el continente del futuro“, le dijo el mandatario al monarca posterior al cambio de mando.

“Le hago la extensión a quienes quieran también en relación de sus naciones que podamos juntos ver cómo avanzamos en ese continente del futuro, que es responsabilidad de todos“, agregó Kast frente a los invitados internacionales que llegaron a presenciar el hito republicano.

De igual manera, el nuevo jefe de Estado le expresó al rey que su presencia no significaba sólo un gesto diplomático, sino que era también el testimonio de “una amistad que se cuenta en siglos y que hoy renovamos con gratitud y con orgullo”.

“Majestad, en este Chile que hoy comienza un nuevo capítulo, queremos ser un socio confiable, un destino seguro para la inversión… Para todos, no solamente para los amigos españoles”, añadió Kast.

Además, el presidente indicó que nuestro país quería ser un aliado firme en la defensa de los valores que se comparten con España: “la democracia, el Estado de derecho, la libertad de empresa y la dignidad de las personas”.

“Queremos destacar asimismo la manera en que usted y su familia han sabido representar a España con dignidad, con templanza y con amor genuino a su pueblo”, complementó el mandatario.

Fuente: biobiochile.cl


EL SALUDO DE KAST A KUSANOVIC QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN DURANTE LA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO

JOSÉ ANTONIO KAST ASUME COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: TOMÓ JURAMENTO A SU EQUIPO DE MINISTROS

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

El mandatario se dirigirá en horas de la tarde a la comuna de Ñuñoa, para dar la bienvenida al año escolar como parte de su primera actividad oficial.

ericka farías guerra

DELEGADA ERICKA FARÍAS CONFIRMA QUE AÚN NO HAY PLAZO PARA NOMBRAR SEREMIS EN MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

KAST INVITA AL REY FELIPE VI A LA ANTÁRTICA, "EL CONTINENTE DEL FUTURO", EN UNA NUEVA VISITA A CHILE

alesandri ATON

ALESSANDRI (UDI) ES ELEGIDO PRESIDENTE DE LA CÁMARA: SE CAYÓ ACUERDO DE LA IZQUIERDA Y EL PDG QUE IMPULSABA A JILES (PDG)

minvutrabajadores

MINVU OTORGA SUBSIDIOS A PRIMER PROYECTO DEL PROGRAMA PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS