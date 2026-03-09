MÁS DE 10 MIL PERMISOS DE CIRCULACIÓN YA PAGADOS EN PUNTA ARENAS

Un positivo avance registra el proceso de pago del permiso de circulación en la Municipalidad de Punta Arenas, donde hasta la fecha ya se han tramitado más de 10 mil documentos a través de las distintas plataformas habilitadas por el municipio. Desde la Dirección de Tránsito destacaron que la cifra representa un incremento cercano al 15% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que refleja que cada vez más contribuyentes están realizando el trámite con anticipación.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la respuesta de la comunidad y destacó especialmente el uso de las plataformas digitales. "Hasta ahora llevamos más de 10 mil permisos pagados en las distintas plataformas de nuestra municipalidad: un 78% por internet y un 22% presencial. Quiero recordar que a partir de este lunes ampliamos una hora más la atención presencial en el nivel -2 del Mall Espacio Urbano, partiendo como siempre a las 8:15 hasta las 14:00 horas, y el sábado 14 también vamos a estar desde las 14:00 hasta las 20:00 horas", explicó la autoridad comunal.

El jefe comunal además hizo un llamado a no esperar los últimos días del plazo para realizar el trámite. "Esperamos que puedan ir a pagar ahora, porque hay menos gente y menos problemas. Es importante recordar que deben tener la revisión técnica al día, el SOAP pagado y no mantener multas pendientes. La invitación es a evitar el estrés de último momento, cuando los sistemas pueden colapsar, especialmente porque la información se concentra en Santiago", agregó el edil.

Por su parte, el director de Tránsito del municipio, Marcel Bermúdez, confirmó que hasta ahora se contabilizan 10.300 trámites realizados. "Esto constituye cerca de un 15% más que el año pasado en la misma fecha, lo que para nosotros es bastante valorable. De todas formas, necesitamos que las personas se acerquen a realizar su pago con anticipación y no lo dejen para última hora para evitar filas innecesarias a fin de mes", señaló el funcionario.

El directivo recordó que el trámite puede realizarse durante las 24 horas a través del sitio web municipal www.puntaarenas.cl o mediante la aplicación App Arenas (android o apple). "Hasta el momento más de un 75% de los pagos se han hecho vía web, lo que es bastante positivo. Ojalá podamos mejorar aún más ese porcentaje, porque el trámite online demora apenas un minuto o dos, mientras que de manera presencial siempre puede tomar más tiempo", indicó el profesional.

Bermúdez también explicó que el municipio cuenta con tres puntos de pago automático. Uno de ellos se ubica en el nivel -2 del Mall Espacio Urbano, disponible mientras el recinto se encuentre abierto, además de otros dos munimáticos en dependencias municipales; en oficinas de Tránsito (21 de Mayo 1133) y en Administración y Finanzas (Av. Colón. 1209).

Asimismo, durante las últimas semanas de marzo se habilitarán horarios extraordinarios de atención para facilitar el proceso. De esta manera, el sábado 14 se atenderá entre las 14:00 y las 20:00 horas, mientras que en los días siguientes se sumarán jornadas extendidas de lunes a viernes en horario de tarde, además de atención especial los sábados 21 y 28 y el domingo 29 de marzo.