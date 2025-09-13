Punta Arenas,
13 de septiembre de 2025

MÁS DE 3 MIL TARJETAS PARA PAGO DEL TRANSPORTE PÚBLICO HA ENTREGADO LA SEREMITT

​Un nuevo operativo de entrega de tarjetas Punta Arenas Conectado elevó a 3.168 las tarjetas entregadas para el pago de transporte público de Punta Arenas, el que hoy se encuentra en período de “convivencia” entre pago electrónico y en efectivo, hasta noviembre próximo.

ENTREGA TARJETAS TP SEDE AGACI 1

​“Este es un trabajo que hemos desarrollado de manera colaborativa con distintos actores sociales, seremis y servicios. Vamos a seguir realizando estos operativos para llegar con este beneficio a quienes más lo necesitan en este periodo de convivencia de pago en el marco de la modernización de nuestro transporte público”, indicó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich en el último operativo de entrega de tarjetas Punta Arenas Conectado realizado en la sede de la Agrupación de Amigos de los Ciegos Agaci, este viernes 12, informando que a la fecha se han entregado en total 3.168 tarjetas.

 
Al finalizar la jornada, la presidenta de Agaci Ester Andrade señaló: “Ocupamos todos los días la micro. Ya tengo la tarjeta porque me la dieron como persona mayor de 60 años. Estamos felices de que nos hayan pedido el espacio para acercarse a las personas con discapacidad y hacerles entrega de su tarjeta”.

 
La dirigenta agregó que es su deseo que “en algún momento el discapacitado pueda pagar medio pasaje o tenga gratuidad, porque pensando en las pensiones que tenemos, sería una gran ayuda para todos”. Por su parte Luis Triñanes presidente nacional de los Consejos Comunales de Discapacidad añadió que se espera que esta modernización del transporte en todas las regiones, se refleje en la entrega de un buen servicio en todo el país, considerando las dificultades de acceso que tienes algunas personas con discapacidad o problemas de movilidad.

 
Trabajo inter institucional

 
El seremi de Desarrollo Social y Familia Danilo Mimica, junto con agradecer a Agaci la facilitación de su sede destacó el trabajo conjunto realizado con la seremitt y en esta ocasión además con Senadis. “Estos operativos ya los hemos hecho con personas mayores, a quienes se les ha entregado más de 2.800 tarjetas y esperamos continuar seguir entregando a las personas más vulnerables, quienes son la comunidad con la que trabajamos desde nuestra cartera, siempre en el marco de la agenda social del gobierno”.

 
Este año ya se han realizado 23 operativos de entrega y quedan 8 más en carpeta, en Centros de Salud Familiar y Cecosf respectivamente. Estos se suman a las 53 juntas de vecinos visitadas durante el 2024 con el apoyo de las uniones comunales de Juntas de Vecinos Magallanes y Punta Arenas. Para el mes de octubre se participará con esta entrega en las actividades que tiene organizadas Senama para el mes del adulto mayor.

MÁS DE 3 MIL TARJETAS PARA PAGO DEL TRANSPORTE PÚBLICO HA ENTREGADO LA SEREMITT

Noticias
Relacionadas
ALCALDE RADONICH PRESENTA PROPUESTA A MINISTRA LOBOS PARA LIMITAR DESCUENTOS DE LA DIPRES

La iniciativa busca impulsar una solución legislativa clara y definitiva a un problema que afecta directamente a Punta Arenas y Puerto Natales.


La iniciativa busca impulsar una solución legislativa clara y definitiva a un problema que afecta directamente a Punta Arenas y Puerto Natales.


AUTORIDADES PROYECTAN HASTA 1,9 MILLONES DE VIAJES INTERNOS PARA FIESTAS PATRIAS

Noticias
Destacadas
DE ATACAMA, RM, LA ARAUCANÍA Y MAGALLANES SON LOS EDIFICIOS MÁS SUSTENTABLES DE CHILE

ESPECIALISTAS DE REDSALUD MAGALLANES ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR FIESTAS PATRIAS CON SEGURIDAD Y SIN EXCESOS

SERPAT MAGALLANES INAUGURÓ ESTA MAÑANA PRIMERA GUAGUATECA DE LA REGIÓN

