PUNTA ARENAS FUTSAL CAE ANTE COLO COLO EN LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO DE PRIMERA

Durante la mañana de este sábado, Punta Arenas Futsal enfrentó a Colo Colo en el Gimnasio Fernando González de Maipú. El equipo de la región tuvo un complejo inicio de partido y llegó a estar cuatro goles abajo en el marcador, lo que condicionó gran parte del desarrollo del encuentro.

Pese a la desventaja, el cuadro magallánico reaccionó en la segunda parte del compromiso y logró descontar en tres oportunidades. Los goles fueron obra de Francisco Aguilar, quien marcó en dos ocasiones, y de Felipe Sanzana, acercando al equipo en el marcador durante los minutos finales.

El encuentro se disputó sin presencia de público en el recinto deportivo. A pesar del esfuerzo por revertir el resultado, el conjunto de Punta Arenas no logró igualar el marcador ante el cuadro albo.

Con este resultado, Punta Arenas Futsal se mantiene con tres puntos tras dos fechas disputadas en el campeonato. El equipo ahora se prepara para la siguiente jornada, en la que quedará libre antes de retomar la competencia.

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