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10 de mayo de 2026

REEDITAN EN CD “EL REFUGIO” DE MANTIZA A 30 AÑOS DEL PRIMER DISCO DE ROCK PUBLICADO EN MAGALLANES

​La histórica producción de la banda magallánica MANTIZA fue remasterizada y relanzada en formato CD con nuevo diseño gráfico, conmemorando tres décadas desde su publicación original en 1995.

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A 30 años de su lanzamiento original, el disco “EL REFUGIO” de la banda magallánica MANTIZA fue reeditado en formato CD con sonido remasterizado y una renovada propuesta gráfica. El álbum, publicado originalmente en cassette por el sello Hariján Records en 1995, es considerado el primer disco de rock grabado, editado y promocionado profesionalmente en la Región de Magallanes.

La nueva edición fue desarrollada por el vocalista y compositor Cristian Vladilo junto a Álvaro Menéndez, e incluye textos interiores con testimonios de los músicos Cristian Vladilo y Rafael Cheuquelaf, además del periodista Roberto Hofer. El trabajo rescata una etapa clave de la escena musical local, marcada por la creación de composiciones originales en un contexto donde predominaban las bandas dedicadas a interpretar canciones de rock latino y anglosajón.

“EL REFUGIO” contiene 13 canciones y fue grabado en el desaparecido estudio “Audioarte” por el ingeniero en sonido Ricardo Contreras. La formación original estuvo integrada por Cristian Vladilo, Christian Formoso, Marco Álvarez, Rafael Cheuquelaf y Cristian Díaz. Su sonido combinó influencias del rock gótico y dark británico de los años 80 con elementos del grunge característico de la década de los 90.

Cristian Vladilo recordó que el disco permitió a la banda presentar sus composiciones en distintos escenarios de Punta Arenas, Puerto Natales y El Turbio, en Argentina. La nueva versión fue publicada por el sello regional Doriana Discos y ya se encuentra disponible en las disquerías “Mad Music” y “Vinilos Cerati”, además de plataformas digitales como Spotify y YouTube. La historia del grupo también fue retratada en el documental “CIUDAD MANTIZA”, estrenado en 2013.


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