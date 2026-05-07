CAMINO AL CENTENARIO DEL AUTOMOVILISMO MAGALLÁNICO BUSCA RESCATAR FIGURAS HISTÓRICAS COMO LA DE PEDRO SÁNCHEZ BARRÍA

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el comunicador de automovilismo regional Francisco “Pirulo” Oyarzo conversó sobre los preparativos y la relevancia histórica que tendrá el centenario del automovilismo magallánico, cuya conmemoración se realizará el 20 de enero de 2027.

Durante la entrevista, Oyarzo destacó la trayectoria que ha tenido esta disciplina en la región a lo largo de un siglo, relevando el impacto deportivo, social y cultural que el automovilismo ha mantenido en Magallanes desde sus inicios.

En ese contexto, puso especial énfasis en la figura de Pedro Sánchez Barría, recordado dirigente del automovilismo en Punta Arenas y en la región, quien fue reconocido por su aporte al desarrollo y fortalecimiento de la actividad tuerca en distintas etapas de su historia.

Asimismo, señaló que el centenario buscará no solo celebrar las competencias y los hitos deportivos, sino también rescatar la memoria de quienes impulsaron el automovilismo magallánico, consolidándolo como una de las disciplinas con mayor tradición en el extremo sur del país.





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