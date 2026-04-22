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22 de abril de 2026

EN SU 56° ANIVERSARIO JUNJI MAGALLANES REFUERZA LLAMADO A POSTULAR Y SER DE SUS JARDINES INFANTILES

Buenos días región.

junjimagallanes

En conversación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional de JUNJI Magallanes, Paola Valenzuela Pino, abordó diversos temas relacionados con la educación parvularia y su impacto en el desarrollo de niñas y niños.

Durante la instancia, destacó la importancia de esta etapa educativa, señalando que es fundamental para el desarrollo integral de los seres humanos, ya que permite potenciar habilidades cognitivas, emocionales y sociales en un periodo de alta plasticidad cerebral. En ese sentido, subrayó que en esta etapa se establecen las bases para aprendizajes posteriores, así como para la autonomía y la socialización, contribuyendo a un desarrollo más equitativo y sostenible.

En el marco de un nuevo aniversario institucional, recordó que el 22 de abril de 2026 la JUNJI cumple 56 años de existencia, consolidando su rol en la formación de la primera infancia a nivel nacional y regional.

Asimismo, hizo un llamado a las familias a postular a niñas y niños en los establecimientos y programas disponibles a través de la plataforma oficial https://junji.cl/multipostulador , destacando que actualmente existen cupos disponibles en todos los jardines infantiles de administración directa en la región.

La autoridad también entregó recomendaciones a las familias, enfatizando la importancia de validar las emociones de niñas y niños, además de mantener una comunicación cercana y constante con los equipos educativos, como parte fundamental del proceso formativo.

En esa línea, reforzó la relevancia de la asistencia continua a los establecimientos, indicando que es clave aprovechar los cupos disponibles y el servicio público enfocado en el bienestar integral, con el objetivo de construir una educación parvularia de calidad de manera conjunta.

Actualmente, JUNJI Magallanes cuenta con presencia en las comunas de Torres del Paine, Puerto Natales —incluyendo Puerto Edén—, Porvenir, Cabo de Hornos y Punta Arenas, con capacidad para recibir a más de 2.600 niñas y niños en la región.

Finalmente, se informó que ante cualquier duda, la comunidad puede contactarse con el encargado regional del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC), Camilo Jerez Gallardo, al número 61 2 748207, al correo electrónico [email protected] o acudir directamente a las oficinas ubicadas en calle José Menéndez 788, en Punta Arenas.



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LAS FUNCIONARIAS JUBILADAS REPRESENTAN EL COMPROMISO DE LA JUNJI MAGALLANES CON LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

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