CUATRO NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS ESPERAN UNA FAMILIA DE ACOGIDA EN MAGALLANES

​Como cada año, junio es el Mes del Acogimiento Familiar. En este contexto y como parte del Plan Crecer en Familia, el Servicio de Protección Especializada refuerza sus acciones para visibilizar y sensibilizar a la comunidad sobre el rol fundamental que cumplen las Familias de Acogida en la protección de niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos.



La evidencia internacional demuestra que, aun cuando los estándares de cuidado residencial han mejorado significativamente, el desarrollo emocional, conductual e incluso cognitivo de quienes transitan su infancia en contextos institucionales puede verse afectado en comparación con aquellos niños y niñas que crecen en un entorno familiar que les brinda atención personalizada, cuidado y afecto. Esta diferencia resulta especialmente relevante durante los primeros años de vida, etapa en la que el apego, la regulación emocional y los cuidados permanentes son esenciales para el desarrollo integral.



Por esta razón, cuando una niña, niño o adolescente no puede permanecer con su familia de origen y no existe una alternativa familiar adecuada en su entorno cercano, el acogimiento familiar constituye la mejor opción de cuidado temporal, permitiéndoles desarrollarse en un ambiente protector mientras se resuelve su situación familiar.



Actualmente, cerca del 90% de las Familias de Acogida en Chile corresponden a familias extensas, es decir, personas que mantienen un vínculo previo con el niño o niña, como abuelos, tíos u otros familiares. Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue siendo aumentar el número de familias externas dispuestas a acoger de manera transitoria a niños, niñas y adolescentes que no conocen previamente y que requieren un entorno seguro y afectivo. Su compromiso permite evitar ingresos innecesarios a residencias cuando no existe una alternativa familiar disponible, ya sea por razones territoriales, situaciones de emergencia o porque los factores de riesgo se extienden más allá del núcleo parental.



En este contexto, la directora regional del Servicio de Protección Especializada, Lorena Guala Vivar, realizó un llamado a las familias de Magallanes a informarse sobre esta modalidad de cuidado y considerar la posibilidad de transformarse en Familias de Acogida: “Hoy en Magallanes hay 38 niños, niñas y adolescentes que viven en residencias y cuatro de ellos tienen menos de tres años. Sabemos que nuestra región cuenta con personas solidarias y comprometidas que pueden marcar una diferencia significativa en sus vidas. Abrir las puertas del hogar a un niño o adolescente es una oportunidad para entregarle protección, estabilidad y afecto en un momento especialmente complejo de su historia”, señaló.



Además, la autoridad explicó que los requisitos básicos para convertirse en Familia de Acogida son ser mayor de edad, no registrar antecedentes penales y no encontrarse inhabilitado para trabajar con lactantes, niños, niñas y adolescentes. Las personas interesadas pueden obtener más información en el sitio web www.servicioproteccion.gob.cl o comunicarse al *6141, línea de atención disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.





