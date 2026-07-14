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14 de julio de 2026

COMIENZA ENTREGA DE INVITACIONES PARA GALAS DE LOS ELENCOS MUNICIPALES

Las tres presentaciones gratuitas reunirán al Coro del Teatro, Coro de Voces Blancas y Ballet Folklórico durante esta semana en el Teatro Municipal José Bohr.

ELENCOS MUNICIPALES (5)
Con tres espectáculos que reunirán a más de un centenar de artistas en escena, la Municipalidad de Punta Arenas continúa esta semana con la temporada de galas 2026 de sus elencos estables, instancia que abre hoy el retiro gratuito de invitaciones para una programación que contempla tres espectáculos en el Teatro Municipal José Bohr y que permitirá al público disfrutar del trabajo artístico desarrollado durante el año por el Coro del Teatro Municipal, el Coro de Voces Blancas y el Ballet Folklórico Municipal.

La temporada se iniciará el jueves 16 de julio con la undécima gala del Coro del Teatro Municipal, titulada Canciones de dos mundos, bajo la dirección de Joshua Obilinovic. El concierto reunirá a 35 integrantes en un recorrido por obras corales de Europa y Latinoamérica, combinando música docta, sacra y de raíz folclórica con un repertorio que incluye piezas como Lacrimosa, Funi culi funicula, Déjame que me vaya, Fuego en Animaná y Desarma y Sangra. 

El viernes 17 de julio será el turno del Coro de Voces Blancas, dirigido por Luis Santana. En su novena gala, los 44 niños, niñas y jóvenes que integran este elenco ofrecerán un recorrido musical por distintas décadas, desde los años 60 hasta los 2000, resultado de un intenso trabajo de preparación vocal y arreglos musicales especialmente creados para esta presentación.

La programación culminará el domingo 19 de julio con la gala del Ballet Folklórico Municipal, el elenco artístico más antiguo de la Municipalidad de Punta Arenas, que este año celebra 16 años de trayectoria. Dirigido por Óscar Carrión y con dirección musical de Cristian Fernández, el montaje reunirá a 38 integrantes en escena para presentar las obras Cancionero Patagónico, Chiloé y Sentires de Violeta; en un espectáculo que rescata el patrimonio musical del sur de Chile a través de un montaje lleno de color, creatividad e identidad. 

Retiro de invitaciones

Las invitaciones son gratuitas y podrán retirarse hasta agotar stock. Para las galas del Coro del Teatro Municipal y del Coro de Voces Blancas, la entrega se realizará a partir de hoy martes 14 de julio, entre las 15:00 y las 17:00 horas en Unimarc sur y entre las 15:00 y las 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr; además de mañana miércoles 15 de julio, entre las 15:00 y las 19:00 horas, únicamente en el teatro. En el caso de la gala del Ballet Folklórico Municipal, las invitaciones estarán disponibles mañana miércoles 15 de julio, de 15:00 a 17:00 horas en Unimarc sur y de 15:00 a 19:00 horas en el Teatro Municipal; además del viernes 17 de julio, entre las 15:00 y las 19:00 horas, exclusivamente en el Teatro Municipal José Bohr.

Estas presentaciones forman parte de la temporada artística 2026 impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, iniciativa que busca acercar gratuitamente a la comunidad el trabajo permanente de sus elencos estables y seguir fortaleciendo el acceso a la música coral y al folclore local, expresiones esenciales para seguir fortaleciendo el patrimonio cultural de la ciudad.

CARTELERA CULTURAL 2026 (8)

MUNICIPIO INVITA A RETIRAR ENTRADAS PARA GALAS CULTURALES Y "EL MAGO DE OZ"

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