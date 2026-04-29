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29 de abril de 2026

MUNICIPALIDAD REALIZÓ TERCERA ENTREGA DE SUBVENCIONES DEL 2026

​Más de 13 millones fueron distribuidos entre agrupaciones locales, en el marco de un programa que ya suma 32 subvenciones otorgadas durante el año.

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La Municipalidad de Punta Arenas concretó una nueva entrega de subvenciones correspondiente al año 2026, beneficiando a 13 agrupaciones sociales con un total de $13.531.000. La iniciativa busca fortalecer el trabajo comunitario y apoyar directamente a cientos de vecinos que participan en organizaciones locales.

 
"Lo más importante es que continuamos entregando este dinero para el beneficio de nuestros vecinos, representados por estos dirigentes que postularon a la subvención municipal. Son 13 grupos hoy, 13 millones de pesos que han sido distribuidos en diferentes clubes, permitiendo que cientos de vecinos puedan realizar sus actividades", señaló Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas.

 
Asimismo, el jefe comunal enfatizó la transparencia del proceso y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. "Se hace de una manera muy transparente, cuidando los dineros públicos, y también tenemos la suerte de contar con dirigentes muy responsables", agregó.

 
Durante 2026, el municipio ha entregado a la fecha $28.933.073, en el contexto de un presupuesto anual que alcanza los $125.000.000.

 
Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra el Club de Atletas Máster de la región de Magallanes. Su representante, Ana Luisa Aguilar, explicó que los recursos serán utilizados para financiar la participación de dos deportistas en el Campeonato Zonal Centro de Atletismo Máster de Chile, que se realizará el 2 y 3 de mayo en Santiago.

 
"Para nosotros es de suma importancia, porque nos cubre gran parte de los pasajes aéreos y una buena parte de la estadía. Esto nos permite representar a la región y prepararnos para futuros campeonatos nacionales e internacionales", comentó.
Por su parte, Juvenal Haro, presidente del Club Adultos Mayores Alegre Despertar, valoró el aporte recibido, destacando que "estamos totalmente contentos. Vamos a utilizar esta subvención para comprar implementos de cocina de acero inoxidable, ya que los que teníamos estaban en mal estado", indicó.

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