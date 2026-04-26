SEREMI DE CULTURAS DESTACA IMPULSO CULTURAL EN MAGALLANES DURANTE EL MES DEL LIBRO

En el marco del Mes del Libro, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la región de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, participó en el programa Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones, donde abordó el desarrollo de actividades culturales en la zona y el fortalecimiento del ecosistema artístico regional. La instancia permitió relevar el trabajo institucional desplegado durante abril, así como la importancia de generar espacios de difusión cultural en la región.

Durante la conversación, el seremi valoró el rol del programa radial como una de las pocas vitrinas culturales vigentes en Magallanes, destacando su aporte a la difusión de artistas, creadores y gestores locales. En ese sentido, enfatizó la necesidad de visibilizar el trabajo cultural como un esfuerzo colectivo, donde participan tanto los equipos creativos como el personal administrativo que permite concretar proyectos y actividades.

En Ojo con la Cultura, Bravo explicó que uno de los enfoques de su gestión ha sido integrar a los funcionarios del servicio en las actividades culturales que ellos mismos contribuyen a desarrollar. Según indicó, esto busca fortalecer el sentido de pertenencia dentro del denominado “ecosistema cultural”, permitiendo que quienes trabajan en la gestión administrativa también sean parte activa de la experiencia cultural en terreno.

Asimismo, el seremi abordó el enfoque temático del Mes del Libro 2026, centrado en la mitología y la oralidad como elementos clave de la identidad. En ese contexto, destacó la relevancia de los mitos como relatos que buscan explicar aspectos profundos de la existencia y que, transmitidos de generación en generación, forman parte del patrimonio cultural tanto nacional como regional, incluyendo influencias presentes en Magallanes.

Finalmente, se valoró la diversidad de actividades realizadas durante abril, entre ellas exposiciones financiadas por fondos como FONDART, que combinan disciplinas artísticas e investigación. Estas iniciativas, según se destacó en el programa, reflejan el potencial creativo del territorio y la articulación entre cultura, educación y comunidad en la región de Magallanes.







​



​

​



​

