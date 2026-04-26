Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de abril de 2026

SEREMI DE CULTURAS DESTACA IMPULSO CULTURAL EN MAGALLANES DURANTE EL MES DEL LIBRO

Ojo con la cultura.

OJO CON LA CULTURA

En el marco del Mes del Libro, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la región de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, participó en el programa Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones, donde abordó el desarrollo de actividades culturales en la zona y el fortalecimiento del ecosistema artístico regional. La instancia permitió relevar el trabajo institucional desplegado durante abril, así como la importancia de generar espacios de difusión cultural en la región.

Durante la conversación, el seremi valoró el rol del programa radial como una de las pocas vitrinas culturales vigentes en Magallanes, destacando su aporte a la difusión de artistas, creadores y gestores locales. En ese sentido, enfatizó la necesidad de visibilizar el trabajo cultural como un esfuerzo colectivo, donde participan tanto los equipos creativos como el personal administrativo que permite concretar proyectos y actividades.

En Ojo con la Cultura, Bravo explicó que uno de los enfoques de su gestión ha sido integrar a los funcionarios del servicio en las actividades culturales que ellos mismos contribuyen a desarrollar. Según indicó, esto busca fortalecer el sentido de pertenencia dentro del denominado “ecosistema cultural”, permitiendo que quienes trabajan en la gestión administrativa también sean parte activa de la experiencia cultural en terreno.

Asimismo, el seremi abordó el enfoque temático del Mes del Libro 2026, centrado en la mitología y la oralidad como elementos clave de la identidad. En ese contexto, destacó la relevancia de los mitos como relatos que buscan explicar aspectos profundos de la existencia y que, transmitidos de generación en generación, forman parte del patrimonio cultural tanto nacional como regional, incluyendo influencias presentes en Magallanes.

Finalmente, se valoró la diversidad de actividades realizadas durante abril, entre ellas exposiciones financiadas por fondos como FONDART, que combinan disciplinas artísticas e investigación. Estas iniciativas, según se destacó en el programa, reflejan el potencial creativo del territorio y la articulación entre cultura, educación y comunidad en la región de Magallanes.






FUCOA

DÍA DEL LIBRO: FUCOA INVITA A ACCEDER GRATIS A SU BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE LA CULTURA RURAL DE CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

DELEGADO MONCADA INFORMA AVANCES EN EDUCACIÓN Y CONECTIVIDAD MARÍTIMA EN PUERTO TORO

Leer Más

​La autoridad provincial abordó contingencias en la escuela local y el servicio de transporte marítimo, destacando medidas en curso para normalizar ambas situaciones.

​La autoridad provincial abordó contingencias en la escuela local y el servicio de transporte marítimo, destacando medidas en curso para normalizar ambas situaciones.

DELEGADO MONCADA PUERTO TORO
nuestrospodcast
EDELMAG NATALES

EDELMAG ACERCA SU LABOR A ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
OJO CON LA CULTURA

SEREMI DE CULTURAS DESTACA IMPULSO CULTURAL EN MAGALLANES DURANTE EL MES DEL LIBRO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
¿Y TÚ QUÉ OPINAS?

CONCURSO “HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA” INVITA A PARTICIPAR A LA COMUNIDAD DE MAGALLANES CON FOCO EN IDENTIDAD Y TRADICIONES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
oviedo23042026

OVIEDO IMPLEMENTA INNOVADOR PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA SUS COLABORADORES EN MAGALLANES