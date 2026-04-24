CNE ABRE PROCESO DE LICITACIÓN PARA ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD PARA SERVICIOS DE GAS EN REGIÓN DE MAGALLANES

La Comisión Nacional de Energía (CNE) abrió el proceso licitación para el Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución (VAD) para los servicios de gas en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El estudio tiene por objeto dimensionar y determinar los componentes de costos de una empresa eficiente que presta el servicio público de distribución de gas y servicios afines que correspondan en dicha región, durante un horizonte de planificación.

De acuerdo con el cronograma, el plazo para el envío de preguntas vence el 30 de abril, con la publicación de las respuestas prevista para el 8 de mayo, mientras que el acto de apertura técnica será el 15 del mismo mes.

La adjudicación está establecida para el 6 de junio próximo.

Fuente: electromineria.cl