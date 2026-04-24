Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

24 de abril de 2026

CNE ABRE PROCESO DE LICITACIÓN PARA ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD PARA SERVICIOS DE GAS EN REGIÓN DE MAGALLANES

De acuerdo con el cronograma, el plazo para el envío de preguntas vence el 30 de abril, con la publicación de las respuestas prevista para el 8 de mayo, mientras que el acto de apertura técnica será el 15 del mismo mes.

gasmagallanes

La Comisión Nacional de Energía (CNE) abrió el proceso licitación para el Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribución (VAD) para los servicios de gas en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El estudio tiene por objeto dimensionar y determinar los componentes de costos de una empresa eficiente que presta el servicio público de distribución de gas y servicios afines que correspondan en dicha región, durante un horizonte de planificación.

De acuerdo con el cronograma, el plazo para el envío de preguntas vence el 30 de abril, con la publicación de las respuestas prevista para el 8 de mayo, mientras que el acto de apertura técnica será el 15 del mismo mes.

La adjudicación está establecida para el 6 de junio próximo.

Fuente: electromineria.cl

VIDEOS TERRENO ELECTROTERMINAL 2

23 EMPRESAS COMPRARON LAS BASES DE LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTROMOVILIDAD PARA LA CAPITAL REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

MINVU INFORMA AVANCE DEL 30% EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE EL OVEJERO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La iniciativa mejorará la conectividad en el sector poniente de la ciudad, con una inversión superior a los 3.400 millones de pesos financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

La iniciativa mejorará la conectividad en el sector poniente de la ciudad, con una inversión superior a los 3.400 millones de pesos financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

MINVU - Avance obras calle El Ovejero_6
nuestrospodcast
gasmagallanes

CNE ABRE PROCESO DE LICITACIÓN PARA ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD PARA SERVICIOS DE GAS EN REGIÓN DE MAGALLANES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
gasmagallanes

CNE ABRE PROCESO DE LICITACIÓN PARA ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD PARA SERVICIOS DE GAS EN REGIÓN DE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
CS 2

GRAN CONCIERTO SINFÓNICO REUNIRÁ A ORQUESTAS AUSTRALES EN EL TEATRO MUNICIPAL "JOSÉ BOHR"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
natalesturismo

PUERTO NATALES SERÁ SEDE DEL EVENTO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y TURISMO GASTRONÓMICO ESTE 28 Y 29 DE ABRIL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250