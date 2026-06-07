ACCIDENTES ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL DEJAN LESIONADOS Y MÁS DE $7 MILLONES EN DAÑOS EN PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas informó que durante el fin de semana se registraron diversos accidentes de tránsito asociados principalmente al consumo de alcohol, los que dejaron personas lesionadas y daños en infraestructura pública y bienes particulares. Los procedimientos involucraron a equipos de Seguridad Pública Municipal, Carabineros y servicios de emergencia.

El hecho más grave ocurrió durante la madrugada del domingo en la intersección de Avenida Martínez de Aldunate con Gregorio Argomedo, donde una adolescente de 16 años fue detenida por Carabineros tras protagonizar una colisión mientras conducía con presencia de alcohol en su organismo. Según los antecedentes, la menor perdió el control del vehículo, invadió la pista contraria e impactó frontalmente a otro automóvil, resultando lesionados el conductor afectado y su hijo de 10 años.

Ante esta situación, el alcalde Claudio Radonich informó que la Dirección Jurídica Municipal evaluará posibles acciones para determinar responsabilidades. La autoridad manifestó preocupación por las circunstancias en que una menor de edad accedió a un vehículo y destacó que este tipo de hechos genera consecuencias tanto para las personas involucradas como para el patrimonio público.

Durante el mismo fin de semana también se registraron otros accidentes que provocaron daños a la infraestructura urbana. Uno de ellos ocurrió en Avenida España con Angamos, donde un conductor impactó una luminaria y señalética vial, mientras que otro choque con fuga en Bories con José Menéndez destruyó una luminaria pública. Además, un vehículo colisionó un tradicional carrito de churros ubicado en Avenida Colón con Bories, causando pérdidas a una emprendedora local antes de abandonar el lugar.

El director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, señaló que la mayoría de los accidentes atendidos tuvieron como factor común el consumo de alcohol. De acuerdo con los antecedentes preliminares, los daños registrados durante las madrugadas del sábado y domingo superan los $7 millones, cifra que podría aumentar una vez finalizada la evaluación total de los perjuicios. El balance también incluyó procedimientos por ruidos molestos y el retiro de circulación de un vehículo modificado con sistema de escape no autorizado.

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