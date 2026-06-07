Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de junio de 2026

ACCIDENTES ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL DEJAN LESIONADOS Y MÁS DE $7 MILLONES EN DAÑOS EN PUNTA ARENAS

​Municipio evalúa acciones legales tras una serie de accidentes de tránsito que afectaron infraestructura pública, vehículos particulares y el negocio de una emprendedora local durante el fin de semana.

BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA (2)

La Municipalidad de Punta Arenas informó que durante el fin de semana se registraron diversos accidentes de tránsito asociados principalmente al consumo de alcohol, los que dejaron personas lesionadas y daños en infraestructura pública y bienes particulares. Los procedimientos involucraron a equipos de Seguridad Pública Municipal, Carabineros y servicios de emergencia.

El hecho más grave ocurrió durante la madrugada del domingo en la intersección de Avenida Martínez de Aldunate con Gregorio Argomedo, donde una adolescente de 16 años fue detenida por Carabineros tras protagonizar una colisión mientras conducía con presencia de alcohol en su organismo. Según los antecedentes, la menor perdió el control del vehículo, invadió la pista contraria e impactó frontalmente a otro automóvil, resultando lesionados el conductor afectado y su hijo de 10 años.

Ante esta situación, el alcalde Claudio Radonich informó que la Dirección Jurídica Municipal evaluará posibles acciones para determinar responsabilidades. La autoridad manifestó preocupación por las circunstancias en que una menor de edad accedió a un vehículo y destacó que este tipo de hechos genera consecuencias tanto para las personas involucradas como para el patrimonio público.

Durante el mismo fin de semana también se registraron otros accidentes que provocaron daños a la infraestructura urbana. Uno de ellos ocurrió en Avenida España con Angamos, donde un conductor impactó una luminaria y señalética vial, mientras que otro choque con fuga en Bories con José Menéndez destruyó una luminaria pública. Además, un vehículo colisionó un tradicional carrito de churros ubicado en Avenida Colón con Bories, causando pérdidas a una emprendedora local antes de abandonar el lugar.

El director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, señaló que la mayoría de los accidentes atendidos tuvieron como factor común el consumo de alcohol. De acuerdo con los antecedentes preliminares, los daños registrados durante las madrugadas del sábado y domingo superan los $7 millones, cifra que podría aumentar una vez finalizada la evaluación total de los perjuicios. El balance también incluyó procedimientos por ruidos molestos y el retiro de circulación de un vehículo modificado con sistema de escape no autorizado.


Dia Sin Tabaco

MAGALLANES REGISTRA LA MENOR PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO EN ADOLESCENTES A NIVEL NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

SERVIU LLAMA A RESPETAR RESTRICCIONES DE ACCESO POR OBRAS EN EL PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

​El ingreso por Avenida 21 de Mayo permanece temporalmente cerrado debido a los trabajos de mejoramiento que se ejecutan en el recinto. El acceso habilitado para visitantes es por Avenida Pedro Aguirre Cerda.

​El ingreso por Avenida 21 de Mayo permanece temporalmente cerrado debido a los trabajos de mejoramiento que se ejecutan en el recinto. El acceso habilitado para visitantes es por Avenida Pedro Aguirre Cerda.

SERVIU - Restricciones de acceso Parque María Behety_1
nuestrospodcast
BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA (2)

ACCIDENTES ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL DEJAN LESIONADOS Y MÁS DE $7 MILLONES EN DAÑOS EN PUNTA ARENAS

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA (2)

ACCIDENTES ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL DEJAN LESIONADOS Y MÁS DE $7 MILLONES EN DAÑOS EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Operativo PDI y Carabineros

OPERATIVO CONJUNTO DE PDI Y CARABINEROS EN LA TOMA LAUTARO DEJA DOS DETENIDOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
crucedelamuertepuq

¿FIN AL CRUCE DE LA MUERTE? UNA NUEVA APUESTA PARA RESOLVER HISTÓRICO PUNTO DE RIESGO VIAL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250