SEREMI DE LAS CULTURAS DESTACA DESPLIEGUE TERRITORIAL Y LLAMA A POSTULAR A LOS PREMIOS REGIONALES EN MAGALLANES

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Rodrigo Bravo Garrido, participó en una nueva edición de Ojo con la Cultura, donde abordó el trabajo que ha desarrollado la cartera durante sus primeros meses de gestión, destacando el fortalecimiento de la presencia territorial y las iniciativas orientadas a acercar la cultura a las distintas comunas de la región.

Durante la conversación, emitida por Polar Comunicaciones, la autoridad explicó que el trabajo de la Seremi se estructura en tres grandes áreas programáticas: ciudadanía cultural, fomento de las artes y educación artística. En ese contexto, relevó programas como Acciona, Cecrea Porvenir y los distintos fondos concursables, señalando que uno de los desafíos es aumentar la participación de creadores y organizaciones de Magallanes en las convocatorias disponibles.

Bravo también invitó a la comunidad a presentar postulaciones para los Premios Regionales de Cultura, Arte y Patrimonio 2026, reconocimiento que contempla cuatro categorías y que busca destacar a personas y organizaciones por su aporte al desarrollo cultural de la región. Precisó que las candidaturas deben ser presentadas por terceros y que las bases se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del Ministerio de las Culturas. Agregó que cada premio considera un galvano y un incentivo económico de un millón de pesos.

En la entrevista, el seremi además adelantó que durante este año el Ministerio impulsará actividades vinculadas a la conmemoración de los 200 años del Tratado de Tantauco, poniendo énfasis en el reconocimiento al aporte histórico de la comunidad chilota en la construcción de Magallanes. Asimismo, destacó la importancia de mantener un trabajo permanente en terreno para fortalecer el acceso a la cultura en toda la región, temas que continuaron desarrollándose en el segundo bloque de Ojo con la Cultura.





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