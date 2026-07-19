LA HISTORIA DE CECILIA DURÁN, LA MUJER QUE IMPULSÓ LA PROTECCIÓN DE LA COLONIA DE PINGÜINOS REY EN TIERRA DEL FUEGO

Lo que comenzó como una decisión personal para proteger a un grupo de pingüinos rey terminó convirtiéndose en uno de los principales proyectos privados de conservación de fauna en la Región de Magallanes. Cecilia Durán Gafo, profesora de 72 años, lidera la Reserva Natural Pingüino Rey en Bahía Inútil, Tierra del Fuego, donde actualmente se protege la única colonia continental de esta especie en Sudamérica.

La iniciativa surgió en 2010, cuando cerca de 90 pingüinos rey regresaron a Bahía Inútil para mudar su plumaje e iniciar su ciclo reproductivo. Sin embargo, la presencia de turistas y la captura de algunos ejemplares redujeron la colonia a solo ocho aves en un año. Frente a ese escenario, Durán comenzó a resguardar diariamente el lugar y posteriormente cercó parte de su predio para permitir la observación de los animales desde una distancia segura.

Con el apoyo del biólogo marino Alejandro Kusch y un equipo de especialistas, el proyecto evolucionó hasta transformarse en la Reserva Natural Pingüino Rey. El espacio desarrolla labores de monitoreo científico, educación ambiental y conservación, además de proteger otras especies de flora y fauna presentes en Bahía Inútil y diversos sitios arqueológicos del sector.

Actualmente, la colonia alcanza cerca de 200 ejemplares y continúa registrando un aumento en el número de polluelos que sobreviven cada temporada. La reserva permanece abierta al público entre octubre y mayo, combinando la conservación de la biodiversidad con actividades de investigación y turismo de naturaleza.

Fuente: Biobio

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