Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

22 de junio de 2026

“MENSAJES PARA EL CAMPO DE RADIO POLAR" Y LA INMIGRACIÓN CROATA INSPIRAN LAS MÁS RECIENTES OBRAS DEL ARTISTA RODRIGO BARRÍA

Buenos días región.

rodrigobarria

El ceramista y artista magallánico Rodrigo Barría Cárcamo fue el invitado de esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que repasó su trayectoria artística, el origen de su pasión por los mosaicos y los proyectos patrimoniales que desarrolla en distintos puntos de Punta Arenas.

Barría recordó que sus primeros acercamientos al arte se remontan a la infancia, influenciado por el manga y el anime japonés. “Empecé con dibujos de niño, siempre he dibujado”, señaló, destacando que gran parte de su generación recibió una importante influencia de series como Dragon Ball, lo que permitió abrir nuevas posibilidades creativas.

Con el paso de los años, su trabajo se orientó hacia el mosaico, especialidad en la que ha perfeccionado una técnica que demanda largos tiempos de elaboración. “Cuando se va perfeccionando la misma técnica, ya tú te empiezas a demorar mucho, mucho más”, explicó.

Actualmente, gran parte de sus esfuerzos están concentrados en los murales del sector Cerro de la Cruz, una iniciativa que comenzó con cuatro obras en los estanques de Aguas Magallanes y que posteriormente fue creciendo mediante proyectos culturales, fondos regionales y aportes privados.

Entre las obras más reconocidas figura el mural dedicado a “Mensajes para el Campo”, realizado junto a Radio Polar, una creación que rescata una de las tradiciones más emblemáticas de la radiofonía magallánica.

Yo siempre quise hacer el Mensaje para el Campo. Siempre, siempre seguí hacer porque hay una cuestión así como de lo que es radio en Magallanes, como de las cuestiones más identitarias que hay”, afirmó.

La obra incluye múltiples detalles que evocan la vida rural y las comunicaciones de antaño. El artista adelantó además que la iniciativa podría incorporar códigos QR que permitan a los visitantes conocer la historia de este espacio radial y su importancia para las familias de las estancias y también para quienes trabajaban en el mar.

Durante la conversación, Barría destacó que uno de los principales objetivos de su trabajo es dejar un legado permanente. “La gracia de todo esto es que van a pasar 20 años y van a estar ahí”, sostuvo, enfatizando que las obras buscan trascender en el tiempo y transformarse en parte del patrimonio urbano de Punta Arenas.

Actualmente trabaja en un extenso conjunto de mosaicos que suma alrededor de 160 metros cuadrados y que contempla más de una veintena de murales. Posteriormente espera avanzar en una nueva etapa dedicada a los pueblos originarios.

Asimismo, manifestó su interés por intervenir otros espacios de la ciudad, especialmente los miradores del sector Cerro de la Cruz, con el propósito de convertirlos en una experiencia artística y turística.

Yo creo que todo esto está basado en que después la gente puede agarrar la costanera y subir Colón… que caminar Colón sea una experiencia y no solamente sea pasar no más por aquí”, expresó.

El artista también reconoció al creador Guillermo Meriño como su principal referente. “Él es como la vara que yo tengo en todo esto”, comentó, valorando especialmente los trabajos en esmaltado que forman parte del patrimonio regional.

Hace pocos días, Barría inauguró un nuevo mural dedicado a la inmigración croata, una obra que definió como una de las más complejas debido al nivel de detalle requerido. Pese a las dificultades y a las inclemencias del tiempo durante su instalación, aseguró que el esfuerzo vale la pena, ya que sus trabajos buscan preservar la memoria e identidad de Magallanes para las futuras generaciones.



inacapescpatagonia

INACAP CAPACITÓ A 78 INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA PATAGONIA EN PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PUNTA ARENAS SERÁ EL PUERTO BASE DEL BUQUE LPD-93 “MAGALLANES DE LA ARMADA DE CHILE

Leer Más

La botadura del LPD-93 “Magallanes” se concretó el 18 de junio en los astilleros de ASMAR Talcahuano, acto encabezado por el presidente José Antonio Kast.

La botadura del LPD-93 “Magallanes” se concretó el 18 de junio en los astilleros de ASMAR Talcahuano, acto encabezado por el presidente José Antonio Kast.

lpdmagallanes
nuestrospodcast
mag100palabras

MAGALLANES EN 100 PALABRAS LANZA LIBRO CONMEMORATIVO POR SUS 10 AÑOS DE HISTORIA

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
rodrigobarria

“MENSAJES PARA EL CAMPO DE RADIO POLAR" Y LA INMIGRACIÓN CROATA INSPIRAN LAS MÁS RECIENTES OBRAS DEL ARTISTA RODRIGO BARRÍA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
defensoria

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ASEGURA QUE “HASTA AHORA” NO HAY DENUNCIAS POR TRATA O TRÁFICO DE MENORES HAITIANOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FENADAJ

FENADAJ ADVIERTE QUE FALTA DE PRESUPUESTO PONE EN RIESGO EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SERVICIO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250