“MENSAJES PARA EL CAMPO DE RADIO POLAR" Y LA INMIGRACIÓN CROATA INSPIRAN LAS MÁS RECIENTES OBRAS DEL ARTISTA RODRIGO BARRÍA

El ceramista y artista magallánico Rodrigo Barría Cárcamo fue el invitado de esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que repasó su trayectoria artística, el origen de su pasión por los mosaicos y los proyectos patrimoniales que desarrolla en distintos puntos de Punta Arenas.

Barría recordó que sus primeros acercamientos al arte se remontan a la infancia, influenciado por el manga y el anime japonés. “Empecé con dibujos de niño, siempre he dibujado”, señaló, destacando que gran parte de su generación recibió una importante influencia de series como Dragon Ball, lo que permitió abrir nuevas posibilidades creativas.

Con el paso de los años, su trabajo se orientó hacia el mosaico, especialidad en la que ha perfeccionado una técnica que demanda largos tiempos de elaboración. “Cuando se va perfeccionando la misma técnica, ya tú te empiezas a demorar mucho, mucho más”, explicó.

Actualmente, gran parte de sus esfuerzos están concentrados en los murales del sector Cerro de la Cruz, una iniciativa que comenzó con cuatro obras en los estanques de Aguas Magallanes y que posteriormente fue creciendo mediante proyectos culturales, fondos regionales y aportes privados.

Entre las obras más reconocidas figura el mural dedicado a “Mensajes para el Campo”, realizado junto a Radio Polar, una creación que rescata una de las tradiciones más emblemáticas de la radiofonía magallánica.

“Yo siempre quise hacer el Mensaje para el Campo. Siempre, siempre seguí hacer porque hay una cuestión así como de lo que es radio en Magallanes, como de las cuestiones más identitarias que hay”, afirmó.

La obra incluye múltiples detalles que evocan la vida rural y las comunicaciones de antaño. El artista adelantó además que la iniciativa podría incorporar códigos QR que permitan a los visitantes conocer la historia de este espacio radial y su importancia para las familias de las estancias y también para quienes trabajaban en el mar.

Durante la conversación, Barría destacó que uno de los principales objetivos de su trabajo es dejar un legado permanente. “La gracia de todo esto es que van a pasar 20 años y van a estar ahí”, sostuvo, enfatizando que las obras buscan trascender en el tiempo y transformarse en parte del patrimonio urbano de Punta Arenas.

Actualmente trabaja en un extenso conjunto de mosaicos que suma alrededor de 160 metros cuadrados y que contempla más de una veintena de murales. Posteriormente espera avanzar en una nueva etapa dedicada a los pueblos originarios.

Asimismo, manifestó su interés por intervenir otros espacios de la ciudad, especialmente los miradores del sector Cerro de la Cruz, con el propósito de convertirlos en una experiencia artística y turística.

“Yo creo que todo esto está basado en que después la gente puede agarrar la costanera y subir Colón… que caminar Colón sea una experiencia y no solamente sea pasar no más por aquí”, expresó.

El artista también reconoció al creador Guillermo Meriño como su principal referente. “Él es como la vara que yo tengo en todo esto”, comentó, valorando especialmente los trabajos en esmaltado que forman parte del patrimonio regional.

Hace pocos días, Barría inauguró un nuevo mural dedicado a la inmigración croata, una obra que definió como una de las más complejas debido al nivel de detalle requerido. Pese a las dificultades y a las inclemencias del tiempo durante su instalación, aseguró que el esfuerzo vale la pena, ya que sus trabajos buscan preservar la memoria e identidad de Magallanes para las futuras generaciones.





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