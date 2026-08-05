CORE MAX SALAS CUESTIONA DIFERENCIAS EN LA TRANSPARENCIA DE LAS INVESTIGACIONES QUE INVOLUCRAN A LA SENADOR KUSANOVIC Y AL GOBERNADOR FLIES

Durante su participación la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional de Magallanes, Max Salas Illanes, abordó una serie de temas relacionados con la gestión del Gobierno Regional, el rol fiscalizador del Consejo Regional, la transparencia de las investigaciones que involucran recursos públicos, el escenario actual de las comunicaciones y el liderazgo político en la región.

Uno de los primeros temas abordados fue la aprobación del Fondo de Medios, instancia en la que explicó que decidió inhabilitarse de la discusión y votación debido a que participa de manera no remunerada en un medio de comunicación de Puerto Natales que postuló a estos recursos. Tras ello, destacó la importancia que cumplen los medios regionales en una zona como Magallanes, especialmente para quienes viven y trabajan en sectores aislados.

"En esta región hay una cuestión súper importante en la presencia de los medios en aquellas áreas remotas, zona de campo, zona de pesca, que muchas veces se habla de los lugares deshabitados y en el fondo no son deshabitados (...). En cada rincón de nuestra región o hay un puestero o hay un pescador o hay un leñador o hay una faena del pompón en verano. Hay gente que se mueve en lugares que el 99% de nuestra región ni siquiera conoce, pero siempre hay un habitante chileno ahí. Y, por lo tanto, creo que la señal radial AM y también FM en algunos puntos es súper importante porque le da esa compañía patria a nuestra gente que vive en estos lugares tan remotos."

Respecto de la evolución de las comunicaciones y el impacto que han tenido las redes sociales y la inteligencia artificial en la difusión de información, Salas sostuvo que el principal desafío hoy recae en la capacidad de los ciudadanos para distinguir contenidos verificados de aquellos que pueden ser falsos.

"Hoy día todos comunicamos. Todos tenemos un teléfono (...) estamos 24/7 conectados y transmitiendo. Eso tiene muchas cosas muy buenas, pero también representa un nuevo desafío. Los medios tradicionales tienen una línea editorial y un cierto control de veracidad, pero el ciudadano que comunica de manera espontánea no tiene ningún control ni tampoco tiene por qué tenerlo. Hay una responsabilidad que tenemos los habitantes (...) de entender que cuando nos llega una información no necesariamente es verdadera. Hoy día la información llega por cualquier medio y muchas veces esos medios no han tenido un control de veracidad previo."

En materia de gestión pública, el consejero enfatizó que la transparencia debe ser un principio permanente para todas las autoridades e instituciones, especialmente cuando existen investigaciones relacionadas con el uso de recursos públicos.

"Lo que debemos a la ciudadanía quienes estamos en posiciones públicas es transparencia. Más allá de que lo que uno piense le guste o no le guste a la gente o lo que uno haga o vote le parezca o no le parezca a la opinión pública, es importante que la gente lo sepa. La transparencia es súper buena siempre. Más información es mejor que menos información."

En ese contexto, cuestionó las diferencias que, a su juicio, existen en la forma en que el Ministerio Público comunica determinadas investigaciones.

"Cuando se iniciaron las investigaciones por esta acusación de triangulación de plata que había hecho el senador Kusanovich, la Fiscalía inicia una investigación y me parece óptimo, porque ese es el estándar que uno quisiera ver siempre (...). Pero hay otras investigaciones que aparecen como mucho más reservadas, por ejemplo la que se está haciendo sobre la figura de Jorge Flies. Sobre ese caso en particular la Fiscalía no ha hecho ningún tipo de declaración pública (...). La transparencia es muy buena, sí, pero es muy importante que esto sea siempre igual, que el estándar sea el mismo."

Salas también defendió el trabajo fiscalizador que desempeñan los consejeros regionales, señalando que se trata de una obligación establecida por ley y no de una decisión política.

"Nuestro rol es analizar y evaluar los proyectos que presenta el gobernador, pero también es fiscalizar la acción del Gobierno Regional. El consejero que renuncia a ejercer ese rol está renunciando de manera ilegítima a una obligación legal. No es una facultad, el fiscalizar es una obligación."

Como ejemplo, recordó una presentación realizada ante la Contraloría por la modificación de un contrato vinculado a la demolición del Hospital de Puerto Natales, indicando que, aunque el organismo no acogió sus argumentos, ese tipo de procedimientos fortalecen la institucionalidad.

"Yo presenté una denuncia en la Contraloría porque no me parecía la manera en que el Consejo Regional había aprobado un anexo a un contrato por la demolición del hospital. La Contraloría no me dio la razón (...) y está bien. Yo pienso lo contrario, entonces repongo. No hay ningún escándalo en eso; así funcionan las instituciones y es muy bueno que funcionen."

Otro de los puntos que concentró sus críticas fue el costo de algunos proyectos financiados con recursos públicos, utilizando como ejemplo la futura Biblioteca Pública y Archivo Regional.

"Es impresentable que una biblioteca pública y archivo regional cueste lo mismo prácticamente que 400 viviendas sociales. Todo se puede justificar diciendo que es bueno tener una biblioteca y un archivo regional, y claro que lo es, pero ¿cómo va a costar más de 40 mil millones de pesos? (...) La biblioteca pública que están construyendo ahora cuesta siete millones de pesos el metro cuadrado y la segunda torre del Hotel Cabo de Hornos costó tres millones el metro cuadrado. Entonces no solo el monto es ilógico para la realidad regional, sino que también es sospechoso."

Finalmente, el consejero realizó un balance crítico respecto del funcionamiento político del actual Gobierno en Magallanes, señalando que existe una falta de conducción que, a su juicio, ha quedado en evidencia en diversas situaciones ocurridas durante los últimos meses, entre ellas la situación del aeropuerto de Puerto Natales y el manejo de la salida del exseremi de Salud.

"Hay un vacío profundo en el liderazgo de nuestro país (...). Se suponía que venía un cambio de gobierno, un cambio de mirada, un redireccionamiento de las cosas, pero no. Muchas veces veo a las autoridades políticas convertidas en voceros de los funcionarios que nos llevaron a este desastre. Ahí es donde uno se da cuenta de que tenemos una falta de liderazgo importante en la región."

Sobre la salida del exseremi de Salud, agregó:

"El haber hecho un despliegue de la magnitud que tuvo, con consejo de gabinete extraordinario y toda la cuestión para resolver una situación de índole íntima de una persona (...). Obviamente el exseremi tenía una situación personal que le hacía incompatible con una función pública, pero ¿por qué tenía que mediatizarse de este modo? Lo encuentro atroz."

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