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27 de julio de 2026

PATRICIO MLADINIC CENTURIONE ES DISTINGUIDO COMO CIUDADANO ILUSTRE DE MAGALLANES 2026

​El comunicador y conductor de ITV Noticias fue reconocido por votación del Consejo Regional, destacando una trayectoria de más de 50 años vinculada a los medios de comunicación en la zona austral.

PATRICIO MLADINIC CENTURIONE

El destacado comunicador Patricio Mladinic Centurione fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Magallanes 2026, reconocimiento otorgado por el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La designación fue definida por votación del Consejo Regional y busca relevar el aporte de personas que han contribuido de manera significativa al desarrollo, la identidad y la cultura de la región.

Mladinic, actual conductor de ITV Noticias, cuenta con una trayectoria de más de 50 años ininterrumpidos en los medios de comunicación, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del periodismo y la televisión regional.

El reconocimiento pone en valor una vida profesional ligada a informar, acompañar y registrar parte importante de la historia reciente de Magallanes, desde una labor comunicacional sostenida en el tiempo y profundamente vinculada con la comunidad austral.

El año pasado el comunicador y ex locutor de Radio Polar fue distinguido por el Gobierno Regional por cumplir 50 años ininterrumpidos en medios de comunicación de Magallanes. Revisa la entrevista completa a continuación.


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