GERENTE DE ASUNTOS PÚBLICOS DE IMAGINACCIÓN IGNACIO IMAS: "DEBE SER DE LAS INSTALACIONES DE GOBIERNO MÁS COMPLEJAS DESDE EL AÑO 90 HASTA AHORA"

Durante una entrevista concedida la mañana de este lunes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, realizó un extenso análisis sobre los primeros meses de la administración del Presidente José Antonio Kast, abordando el funcionamiento del Gobierno, la tramitación de la denominada mega reforma económica, el escenario legislativo, el desempeño comunicacional del Ejecutivo y el estado de la oposición.

En conversación con el matinal regional, Imas calificó como especialmente complejo el proceso de instalación del actual Gobierno, poniendo énfasis en la alta rotación de autoridades ocurrida desde el inicio de la administración.

"Yo creo que debe ser de las instalaciones de gobierno más complejas desde el año 90 hasta ahora, la más sin lugar a duda. Llevamos más de 26 autoridades regionales renunciadas, dos ministras renunciadas, una cantidad importante de subsecretarios también renunciados. Eso también habla de cómo finalmente se llevó esta configuración inicial del Gobierno".

El analista sostuvo que uno de los principales problemas ha estado en la coordinación política y particularmente en la conformación de los equipos regionales, mencionando como ejemplo la situación ocurrida recientemente en Magallanes.

No obstante, señaló que el Ejecutivo ha logrado compensar parte de esas dificultades mediante su desempeño legislativo.

"Al día de hoy no hay ninguna oposición (...) que logre ser gravitante a la hora de un trámite legislativo. Ninguna de ellas tiene la capacidad de veto".

Sin embargo, advirtió que ese escenario político favorable en el Congreso no ha tenido un correlato en la evaluación ciudadana.

"La denominada luna de miel se terminó en las primeras dos semanas y de ahí en adelante la desaprobación particularmente ha ido aumentando, donde todas las encuestas de opinión pública el día de hoy bordean o superan el 60%".

Mega reforma y preocupación por el equilibrio fiscal

Uno de los principales temas de la entrevista fue la tramitación de la mega reforma económica impulsada por el Gobierno, iniciativa que, según explicó Imas, representa un éxito político para el Ejecutivo al haber conseguido las mayorías necesarias para avanzar en el Congreso.

Aun así, afirmó que persisten importantes interrogantes respecto de la sostenibilidad financiera del proyecto.

"La mayoría de las instituciones técnicas (...) dicen: está bien que se rebajen los impuestos corporativos; sin embargo, hay un gran pero. No pueden no tener compensación fiscal porque nadie tiene una bola de cristal".

En esa línea, sostuvo que el Estado mantiene importantes compromisos permanentes que requerirán financiamiento en los próximos años.

"El Estado, el día de hoy, el Gobierno, la administración Kast no sabe cómo compensar eso. (...) La probabilidad que tengamos un desajuste fiscal desde el próximo año en adelante es bastante importante".

Asimismo, señaló que el contexto económico internacional agrega un factor adicional de incertidumbre para las proyecciones del Ejecutivo.

"Ya no tiene margen de acción"

Respecto de las consecuencias políticas que podría traer la aprobación de la reforma, Imas planteó que el Gobierno asumirá plenamente los resultados de su programa económico.

"Cuando tú llevas a cabo el 90% de tu proyecto original y llevas a cabo las bases de tu propuesta económica, no puedes responsabilizar a otro porque ya no tienes margen de acción".

Añadió que, una vez aprobada la iniciativa, responsabilizar a la administración anterior por el desempeño económico perdería credibilidad ante la ciudadanía.

Cuestionamientos al despliegue comunicacional

Durante la entrevista, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción también cuestionó la estrategia comunicacional del Ejecutivo y, en particular, el rol del ministro de Hacienda.

"Particularmente, el ministro Quiroz adolece de una sensibilidad que cualquier actor político debería tener".

A su juicio, una reforma de esta magnitud requiere una comunicación política más cercana y capaz de explicar sus efectos sobre distintos sectores de la población.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que podrían tener algunas medidas en municipios con menores ingresos.

"Los municipios que tienen menos ingresos van a tener graves problemas (...) y esos municipios de menos ingresos no siempre son de oposición".

Una oposición sin capacidad de veto

En otro de los pasajes de la conversación, Imas analizó el escenario opositor, indicando que actualmente no existe un bloque único capaz de enfrentar políticamente al oficialismo.

Explicó que coexisten distintas oposiciones —desde la izquierda, el Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario—, pero ninguna posee la fuerza suficiente para bloquear proyectos relevantes.

"La más relevante el día de hoy es la de izquierdas porque tienen una importante cantidad de votos en ambas cámaras. Sin embargo, como no tienen la cantidad de votos para bloquear ningún proyecto de ley ni en el Senado ni en la Cámara, se vuelven nada gravitantes o pierden influencia".

Entrevista de la exvocera

Finalmente, Imas abordó la reciente entrevista concedida por la exvocera de Gobierno, asegurando que el episodio terminó fortaleciendo la cohesión del oficialismo.

"Lo que ocurrió la semana anterior con la ex vocera Zedini probablemente marque el derrotero de su propio destino".

Agregó que, pese a las críticas generadas por sus declaraciones, el efecto político habría sido distinto al esperado.

"Al día de hoy, más bien lo que generó la exministra Zedini es convertirse en un pegamento para que las derechas de manera transversal en el oficialismo logren unirse".

El analista concluyó señalando que la evolución del Gobierno dependerá de cómo logre administrar tanto los efectos económicos de la mega reforma como el desgaste político evidenciado durante sus primeros meses de gestión.





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