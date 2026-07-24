ASHLEY DESTACA 11 AÑOS DE PRESENCIA EN MAGALLANES CON INNOVACIÓN, ASESORÍA ESPECIALIZADA Y UNA FUERTE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Con más de una década de presencia en la Región de Magallanes, Ashley HomeStore Punta Arenas continúa consolidando su propuesta basada en el diseño, la calidad, la renovación permanente de sus colecciones y una experiencia de compra personalizada. Así lo señalaron esta mañana la subgerente de la tienda, Karla Barría Marimán, y el supervisor Héctor Neira Valle, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, ambos destacaron que la marca, originaria de Estados Unidos y con más de 80 años de trayectoria, llegó a Magallanes hace 11 años de la mano de Sánchez y Sánchez, acercando a las familias de la región una de las firmas de mobiliario y decoración más reconocidas a nivel mundial.

"Ya llevamos 11 años, ahora en octubre en la región de Magallanes y eso contentos, contentos de que podamos venir y contar nuestras novedades, hablar un poco de la historia de Ashley también aquí en Magallanes y en el mundo porque hay que recordar que es una marca Ashley de muebles y decoración que nace en Estados Unidos y ya lleva más de 80 años, número 1 a nivel mundial, y hace 11 años, a través de la mano de Sánchez y Sánchez, don Alejandro Sánchez y Rodrigo junto a Alejandra, decidieron traer esta marca para que obviamente todas las familias de Magallanes puedan conocerla y disfrutar de nuestros muebles", expresó Karla Barría.

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue la relación que la empresa ha construido con sus clientes, a quienes denominan "Ashley lovers", concepto que busca reflejar una experiencia que trasciende la compra de un mueble.

"Para nosotros no más que clientes son Ashley lover. Este título que le damos más que todo, también por esta venta emocional que se produce en nuestra tienda porque se cumple un sueño. Muchas veces alguien está haciendo una remodelación, está adquiriendo una casa nueva, un departamento nuevo o está haciendo alguna casa en el campo. Entonces recurren a nosotros para justamente encontrar estos muebles que se separan en diferentes estilos", comentó la subgerente.

Barría explicó que la empresa mantiene una renovación permanente de sus productos para responder a las nuevas tendencias del diseño.

"Contamos con líneas de productos de muebles que obviamente son best seller y los tienes en la tienda para que no se produzca este quiebre de stock, pero todos los meses hay un refresh de productos ya porque obviamente Ashley significa que está a la vanguardia, está con las tendencias, con nuevos diseños. Hay que recordar que Ashley es una fábrica de muebles y que además tiene diseñadores. Entonces ahí hay un constante cambio y mes a mes vamos recibiendo estos nuevos productos", señaló.

Asimismo, destacó que la oferta se ha ido adaptando a las nuevas necesidades de los hogares.

"Hay que recalcar también de que tenemos muebles de todos los estilos, de todos los tamaños, ya no solamente para espacios grandes, sino hemos ido adecuando y adaptando las necesidades que hoy en día los hogares requieren", indicó.

Respecto a los atributos que distinguen a la marca, Barría sostuvo que el diseño exclusivo y la calidad siguen siendo pilares fundamentales.

"La calidad y el diseño. Nuestros muebles son de calidad, las soluciones que ofrecemos son de calidad y el diseño. Y en el fondo de que te vas a llevar algo exclusivo... La idea de Ashley es esa también, que tengamos diseños exclusivos, no tanta profundidad en el stock, justamente para que cada hogar en el fondo también genere esa diferencia", afirmó.

Por su parte, el supervisor de tienda, Héctor Neira Valle, resaltó que uno de los principales factores diferenciadores es la asesoría personalizada que entrega el equipo de ventas.

"En nuestra tienda tenemos en estos momentos seis vendedores, seis vendedores que son asesores de la venta. Obviamente el cliente viene buscando una solución y nosotros con los vendedores buscamos darle ese requerimiento al cliente y buscar la mejor solución para lo que ellos buscan, para lo que ellos necesitan. Esa asesoría es bastante buena, es una asesoría que nosotros vamos trabajando día a día con nuestros vendedores. Vamos actualizando ciertas capacitaciones también con ellos para que la atención sea fluida dentro de la tienda junto con nuestros propios clientes y destaco eso, destaco más que nada la asesoría que nosotros brindamos hacia nuestros clientes. Yo creo que esta es la diferencia", manifestó.

Neira agregó que la variedad de estilos también forma parte de la experiencia que ofrece la tienda.

"Como Ashley trabaja en base a estilos de vida, son diferentes modelos, diferentes tonos. Eso yo creo que marca la diferencia también al momento de elegir un producto. Va todo de la mano también con la asesoría, como te decía, para que la experiencia sea distinta", indicó.

Durante la entrevista también abordaron la importancia de las plataformas digitales y el rol que estas cumplen para acercarse a la comunidad.

"Hoy en día es algo que tiene que estar, tenemos que estar obviamente ahí con las redes sociales a full. Nosotros tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram Ashley Punta Arenas para que nos sigan también. Siempre estamos publicando, justamente haciendo carruseles, hablando también de los productos destacados y mostrando también lo que hacemos nosotros", señaló Barría.

Sin embargo, explicó que las redes sociales también permiten mostrar una faceta distinta de la tienda, vinculada a actividades comunitarias.

"Esta plataforma también nos permite compartir más allá de lo que es Ashley en cuanto a venta, porque también nos ayuda para que la comunidad magallánica pueda conocer nuestras actividades. Los invitamos a que vean nuestros perfiles, que vean cómo funcionamos. Insisto, más allá de los muebles, también ahí se comparten los talleres que hacemos en la tienda. Mes por medio estamos haciendo estas actividades en donde realizamos colaboraciones, generamos alianzas con otras marcas a nivel regional y les entregamos el espacio para que se desarrollen estos talleres", explicó.

En ese contexto, recordó iniciativas desarrolladas durante este año, como talleres de degustación, actividades de bienestar, desfiles de moda y exposiciones, con el propósito de convertir la tienda en un punto de encuentro para la comunidad.

"Nuestro desafío es ese, de que logremos entregarle a la comunidad el espacio. Tenemos las puertas abiertas... vamos un paso adelante y un poco más allá para que podamos ir innovando año a año y logrando que nos conozcan más personas y que también, insisto, sea un espacio para todos", sostuvo.

Finalmente, Héctor Neira recordó algunos de los beneficios disponibles para quienes visitan la tienda ubicada en Zona Franca.

"Nuestros horarios son de 10 de la mañana hasta las 20:00 horas, horario continuado, de lunes a sábado. El día domingo también tenemos nuestra tienda abierta desde las 11 hasta las 19:00 horas. Contamos con despacho gratuito dentro de la zona urbana. Si vendemos comedores o productos que vengan desarmados, nosotros damos el servicio de armado... Tenemos las 12 cuotas precio contado con cualquier tarjeta de crédito. Esa es una oferta que está vigente en la tienda", concluyó.





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