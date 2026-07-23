Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

23 de julio de 2026

SERVICIO DE SALUD INFORMA RETRASO EN PROYECTO DEL CECOSF DE RÍO SECO

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

«DESDE EL CECOSF DE RIO SECO, PARA LA COMUNIDAD»
Un nuevo retraso sufrió el proyecto de normalización del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Río Seco, luego de que el Servicio de Salud Magallanes informara a la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) que deberá rehacer parte del proceso administrativo debido a un cambio introducido por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, modificación que el Servicio de Salud recién se percató en julio.

"Aquí los afectados son los miles de vecinos del sector norte de Río Seco, de Ojo bueno, de Varillas. Eso es finalmente, de mi punto de vista, una negligencia. No poder conectar con algo que el propio Ministerio genera, las normas que no se aplican. Seis meses perdidos. Por tanto, es muy lamentable que este proyecto, que ya tiene un año de retraso al menos, se aumente finalmente por una negligencia interna del Servicio. Porque finalmente el Ministerio generó, por lo que me indicaron, en diciembre nuevos criterios para redactar bases, que no fue tomado en cuenta", indicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Para el jefe comunal, "se redactaron bases que chocaban con los nuevos criterios de diciembre. Por tanto, creo que hay una responsabilidad clara y esperamos tener una respuesta transparente". Por ello, Radonich solicitó a la concejala presidente de la Comisión de Salud que cite al Servicio de Salud a una reunión para que explique en detalle al Concejo Municipal y a los vecinos los nuevos plazos del proyecto.

La iniciativa contempla reemplazar las actuales dependencias del Cecosf Río Seco, que cuentan con una superficie construida de aproximadamente 211 metros cuadrados, por un nuevo establecimiento de salud de cerca de 440 metros cuadrados, con infraestructura acorde con los estándares vigentes y diseñada para responder al crecimiento de la población del sector norte de Punta Arenas.

Por su parte, el jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Víctor Fuentes, informó que desde el Servicio les indicaron que habría un atraso de tres meses, situación que desde la Cormupa lamentaron. "Es una situación que uno debe lamentar porque yo sé y sabemos que la comunidad del sector norte está muy pendiente, la Junta de Vecinos y la comunidad en total está pendiente de que esto se lleve a cabo".

El jefe de la Salud comunal recordó que la Corporación Municipal no tiene injerencia directa en la construcción de establecimientos de salud, ya que esa responsabilidad corresponde al Servicio de Salud Magallanes. "Esto queda en manos del Ministerio y del Servicio de Salud. Nosotros, vuelvo a insistir, ahora como equipo de Cormupa, tenemos que volver a reunirnos para ver situaciones que hay que mitigar, situaciones que hay que tener en cuenta. Hay que pensar que nosotros disponíamos que el próximo año esto iba a estar en construcción, por lo tanto, si no va a estar en construcción todavía, tenemos que ver los presupuestos para la mantención del actual edificio", señaló Fuentes.

Finalmente, Radonich recordó que hace un mes el municipio se reunió con el Servicio de Salud, instancia en la que les informaron que la obra sería adjudicada en julio. En ese sentido, señaló que esa información fue transmitida a los vecinos: "Esa información, de buena fuente, se traspasó a los vecinos. Y ahora nos dicen que no, por un tema interno. Entonces, creo que esto es muy poco serio y, para mí, es una muestra de una negligencia inexcusable por parte del Servicio".
CESFAM CARLOS IBÁÑEZ (1)

TERCERA ENTREGA DE COMPUTADORES A CENTROS DE SALUD FAMILIAR BUSCA AGILIZAR ATENCIONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SERVICIO DE SALUD INFORMA RETRASO EN PROYECTO DEL CECOSF DE RÍO SECO

Leer Más

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

«DESDE EL CECOSF DE RIO SECO, PARA LA COMUNIDAD»
nuestrospodcast
SB 8

SUBSECRETARIO DEL TRABAJO DESTACÓ GESTIÓN DE LA OMIL DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
«DESDE EL CECOSF DE RIO SECO, PARA LA COMUNIDAD»

SERVICIO DE SALUD INFORMA RETRASO EN PROYECTO DEL CECOSF DE RÍO SECO

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
novaaustral

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN NOVA AUSTRAL TERMINA SIN ACUERDO: TRABAJADORES IRÁN A HUELGA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pcifuentes

PDTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO PABLO CIFUENTES CRITICA REFORMA TRIBUTARIA Y DEFIENDE EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO "EL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN QUE NOS OFRECE EL EJECUTIVO ES DERECHAMENTE UN MAL PROYECTO"

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250