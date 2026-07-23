SERVICIO DE SALUD INFORMA RETRASO EN PROYECTO DEL CECOSF DE RÍO SECO

Un nuevo retraso sufrió el proyecto de normalización del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Río Seco, luego de que el Servicio de Salud Magallanes informara a la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) que deberá rehacer parte del proceso administrativo debido a un cambio introducido por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, modificación que el Servicio de Salud recién se percató en julio.

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"Aquí los afectados son los miles de vecinos del sector norte de Río Seco, de Ojo bueno, de Varillas. Eso es finalmente, de mi punto de vista, una negligencia. No poder conectar con algo que el propio Ministerio genera, las normas que no se aplican. Seis meses perdidos. Por tanto, es muy lamentable que este proyecto, que ya tiene un año de retraso al menos, se aumente finalmente por una negligencia interna del Servicio. Porque finalmente el Ministerio generó, por lo que me indicaron, en diciembre nuevos criterios para redactar bases, que no fue tomado en cuenta", indicó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

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Para el jefe comunal, "se redactaron bases que chocaban con los nuevos criterios de diciembre. Por tanto, creo que hay una responsabilidad clara y esperamos tener una respuesta transparente". Por ello, Radonich solicitó a la concejala presidente de la Comisión de Salud que cite al Servicio de Salud a una reunión para que explique en detalle al Concejo Municipal y a los vecinos los nuevos plazos del proyecto.





La iniciativa contempla reemplazar las actuales dependencias del Cecosf Río Seco, que cuentan con una superficie construida de aproximadamente 211 metros cuadrados, por un nuevo establecimiento de salud de cerca de 440 metros cuadrados, con infraestructura acorde con los estándares vigentes y diseñada para responder al crecimiento de la población del sector norte de Punta Arenas.

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Por su parte, el jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Víctor Fuentes, informó que desde el Servicio les indicaron que habría un atraso de tres meses, situación que desde la Cormupa lamentaron. "Es una situación que uno debe lamentar porque yo sé y sabemos que la comunidad del sector norte está muy pendiente, la Junta de Vecinos y la comunidad en total está pendiente de que esto se lleve a cabo".

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El jefe de la Salud comunal recordó que la Corporación Municipal no tiene injerencia directa en la construcción de establecimientos de salud, ya que esa responsabilidad corresponde al Servicio de Salud Magallanes. "Esto queda en manos del Ministerio y del Servicio de Salud. Nosotros, vuelvo a insistir, ahora como equipo de Cormupa, tenemos que volver a reunirnos para ver situaciones que hay que mitigar, situaciones que hay que tener en cuenta. Hay que pensar que nosotros disponíamos que el próximo año esto iba a estar en construcción, por lo tanto, si no va a estar en construcción todavía, tenemos que ver los presupuestos para la mantención del actual edificio", señaló Fuentes.

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Finalmente, Radonich recordó que hace un mes el municipio se reunió con el Servicio de Salud, instancia en la que les informaron que la obra sería adjudicada en julio. En ese sentido, señaló que esa información fue transmitida a los vecinos: "Esa información, de buena fuente, se traspasó a los vecinos. Y ahora nos dicen que no, por un tema interno. Entonces, creo que esto es muy poco serio y, para mí, es una muestra de una negligencia inexcusable por parte del Servicio".