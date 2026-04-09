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9 de abril de 2026

AUTORIDADES VISITAN NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE PREVIO A APERTURA

La moderna infraestructura de salud primaria beneficiará a miles de vecinos del sector.

NUEVO CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE (1)

Con el objetivo de constatar en terreno el avance de las obras y los procesos finales previos a su puesta en marcha, autoridades regionales y comunales realizaron una visita al nuevo Cesfam 18 de Septiembre, un proyecto largamente esperado por la comunidad y que se encuentra en su etapa final de habilitación.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta obra para el sector sur de la ciudad, subrayando que se trata de un anhelo de larga data. "Este es un sueño de casi 20 años con nuestra comunidad. Fue un esfuerzo gigante mantener en el mismo lugar un Cesfam de esta calidad. Estamos hablando de casi cuatro veces más de superficie, con equipamiento completamente nuevo y de primer nivel", señaló.

La autoridad comunal explicó que el recinto ya se encuentra próximo a obtener su recepción, lo que permitirá iniciar una marcha blanca en las próximas semanas. Asimismo, el edil aseguró que el proceso de traslado se realizará de manera gradual, garantizando la continuidad de la atención en salud. "Nunca se va a dejar de atender a nuestros vecinos. Mientras se concreta el traslado, el recinto provisorio seguirá funcionando con normalidad", afirmó.

El nuevo establecimiento cuenta con más de 3.200 metros cuadrados de superficie, triplicando la infraestructura anterior, con una inversión superior a los 16 mil millones de pesos y una capacidad de atención cercana a los 18 mil usuarios. Entre sus principales mejoras, destacan el aumento de box clínicos, de 36 a 53, modernas salas de espera, tres SOME para gestión de horas, dos ascensores y equipamiento de alto estándar en todas sus áreas.

La delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías, valoró el trabajo conjunto que permitió concretar esta iniciativa. "Es una gran obra pensada para este sector, que beneficiará a cerca de 18.500 personas. Ha sido un proyecto que tomó tiempo, pero hoy estamos muy cerca de verlo en funcionamiento. Esto demuestra la importancia del trabajo interinstitucional en beneficio de la comunidad", indicó.

En la misma línea, el seremi de Salud, Fabián Barrientos, explicó que, tras la recepción municipal, se deberán completar los procesos administrativos para su autorización sanitaria. "Se requiere presentar documentación para el funcionamiento general y permisos específicos para áreas como vacunatorio y salas de procedimientos, asegurando así la calidad en la atención", detalló.

Por su parte, desde el Servicio de Salud Magallanes, la subdirectora de Recursos Físicos, Roxana Riquelme, precisó que la obra se ejecutó dentro de los plazos establecidos y que actualmente se avanza en la etapa de puesta en marcha. "Es un edificio de alta tecnología y calidad constructiva, que cumple con todos los estándares ministeriales. Ahora viene un proceso de habilitación que puede durar entre uno y dos meses, dependiendo de las gestiones administrativas", explicó.

El nuevo Cesfam incorpora además innovaciones como sillones dentales con tecnología para toma de rayos, salas de rehabilitación comunitaria, espacios de lactancia y un box gineco-obstétrico ampliado, junto con sistemas centralizados para calefacción, iluminación y seguridad, lo que permitirá asegurar su funcionamiento continuo ante eventuales contingencias.

Desde la administración comunal destacaron que este proyecto no solo mejora la infraestructura, sino que también fortalece la atención primaria de salud en la comuna, con mejores condiciones tanto para los usuarios como para los cerca de 150 funcionarios que se desempeñarán en el recinto. Con ello, se proyecta avanzar hacia una atención más oportuna, digna y acorde a las necesidades de la comunidad.

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