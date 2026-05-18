SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LABOR DEL SAG EN RESGUARDO SANITARIO Y FORTALECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES TRAS VISITA A COMPLEJOS FRONTERIZOS.

​Con el objetivo de reforzar y destacar el trabajo estratégico que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en la protección del patrimonio sanitario del país, el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, quien visitó el Complejo Fronterizo Integración Austral, principal puerta de entrada de pasajeros y mercancías hacia la región. El recorrido contempló además el Complejo Fronterizo San Sebastián, paso clave para la conectividad de las ciudades argentinas de Río Grande y Ushuaia, así como para el tránsito de abastecimiento argentino que utiliza territorio chileno.



Sobre la condición sanitaria de Chile la autoridad destacó “Chile cuenta con un estatus sanitario reconocido a nivel internacional, que constituye una de las principales fortalezas de nuestro sector agropecuario. Mantener esta condición es clave para acceder a los mercados más exigentes del mundo y para seguir posicionando productos emblemáticos de regiones como Magallanes en el escenario global”, señaló el seremi.



En esa línea, subrayó que este reconocimiento es resultado de un trabajo técnico permanente y coordinado, donde el SAG cumple un rol esencial en la vigilancia sanitaria, el control fronterizo y la certificación de exportaciones.



“Este estándar no es casual, sino el resultado de un trabajo riguroso, permanente y coordinado. En ese sentido, el rol del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, es fundamental, ya que, a través de la vigilancia sanitaria, el control fronterizo y la certificación de exportaciones, resguarda día a día esta condición sanitaria privilegiada, protegiendo nuestra producción y el desarrollo productivo del país”, agregó.



En Magallanes, esta labor adquiere una relevancia particular considerando la amplitud territorial y la conectividad internacional de la región. Actualmente, el SAG mantiene presencia en 14 controles fronterizos, entre pasos terrestres, marítimos y aéreos, desempeñando una labor clave en la prevención del ingreso de amenazas sanitarias que puedan afectar la producción silvoagropecuaria regional y nacional.



Durante la visita, el seremi valoró el compromiso de los funcionarios desplegados en ambos complejos fronterizos y destacó el impacto concreto que este trabajo tiene en la capacidad exportadora de la región.



“En esta línea, realizamos una visita en terreno a los complejos fronterizos de Monte Aymond y San Sebastián, donde pudimos constatar directamente el trabajo que desarrolla el SAG en el control y resguardo de nuestras fronteras, una labor clave para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades, que de establecerse generarían cierres de mercados que repercutirían en la competitividad comercial que distingue a Chile”, indicó.



Asimismo, la autoridad destacó que el prestigio sanitario alcanzado por Chile permite a Magallanes proyectar su producción agropecuaria hacia los principales mercados internacionales.



En ese sentido, precisó que las principales exportaciones pecuarias de la región de Magallanes no solo corresponden a la carne ovina, sino también a la lana, ovinos y bovinos en pie, además de material genético, lo que refleja un sector productivo con altos niveles de especialización y el cumplimiento de exigentes estándares internacionales.



Este escenario posiciona a Magallanes como una región con capacidades productivas de nivel global, respaldadas por un sistema sanitario robusto y por el trabajo coordinado entre instituciones públicas y el sector productivo.



Christian von Moltke, encargado regional de Control de Frontera del SAG, informó que durante 2025 se inspeccionaron los equipajes acompañados de 945.637 pasajeros y pasajeras en los 14 controles fronterizos de la región, interceptando 11.347 kilos de productos que incumplían la normativa de ingreso al país. En lo que va de 2026, ya se han fiscalizado 431.867 personas y decomisado 6.253 kilos, principalmente frutas, legumbres y miel, productos que presentan la mayor presión de ingreso irregular.



Dentro de los productos con mayor presión de ingreso encontramos las frutas, legumbres y miel que no cumplen con las regulaciones de ingreso.



Finalmente se hace el llamado a que antes de reingresar al país, visitar la plataforma https://www.sag.gob.cl/ en Áreas de acción, https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/productos-de-origen-vegetal-yo-animal-artesanias-y-otros donde pueden acceder a productos que podrían ingresar como equipaje acompañado siempre con previa inspección.



