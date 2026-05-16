NUEVA NORMATIVA EXIGE MICROCHIP OBLIGATORIO PARA EQUINOS EN MAGALLANES

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Magallanes inició este 2026 la implementación obligatoria de identificación individual para equinos y mulares mediante microchip oficial, una medida que busca fortalecer la trazabilidad animal y prevenir enfermedades como la anemia infecciosa equina.

La normativa establece que todos los caballos que participen en actividades ecuestres, como jineteadas, rodeos, enduros o eventos deportivos, deben contar desde marzo con un microchip oficial, además del respectivo Formulario de Movimiento Animal (FMA) electrónico y el registro de vacunación contra influenza equina. En tanto, para los caballos de trabajo que permanecen en predios ganaderos, la exigencia comenzará en agosto.

Desde el SAG explicaron que el nuevo sistema permitirá identificar de manera única a cada ejemplar mediante un dispositivo electrónico instalado en el cuello del animal, el cual puede ser leído con equipos especiales. Esta medida facilitará el seguimiento sanitario y el control de enfermedades, además de aportar herramientas para enfrentar situaciones como robos o extravío de animales.

Actualmente, según cifras entregadas por el servicio, ya existen cerca de 600 caballos identificados en Magallanes, mientras que la masa regional supera los 7 mil ejemplares. El SAG reiteró que el trámite de inscripción es gratuito y que los propietarios solo deben costear la compra y aplicación del microchip, procedimiento que debe realizar personal capacitado.

Las autoridades también hicieron un llamado a acercarse a las oficinas provinciales del SAG para resolver dudas y conocer los plazos y requisitos de esta nueva normativa, que será implementada de manera gradual en toda la región.









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