ENTRENAMIENTO COMBINADO EN TIERRA DEL FUEGO FORTALECIÓ CAPACIDADES DE INGENIERÍA MILITAR ENTRE CHILE Y ESTADOS UNIDOS

En ambiente rodeado por nieve, vientos y bajas temperaturas, se desarrolló un entrenamiento combinado sobre construcciones horizontales en la Isla Tierra del Fuego, región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por parte de integrantes del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) y del Texas Military Department (TMD), de la Guardia Nacional de Texas, Estados Unidos, donde se fortalecieron capacidades operacionales, interoperabilidad y cooperación técnica en este tipo de escenarios.



Estas actividades tuvieron una duración de doce días, las que se efectuaron en contexto de los trabajos de conectividad del proyecto “Vicuña-Yendegaia”, iniciativa que tiene por objetivo unir la ciudad de Puerto Williams con Chile continental, mediante una ruta bimodal.



Durante las jornadas, efectivos de la 176th y 236th Engineering Brigade de la Texas Army National Guard, junto a integrantes de la 149th Air Force Civil Engineering Squadron de la Lackland Air Force Base, San Antonio, Texas, contribuyeron al desarrollo del frente de trabajo “Cordillera Darwin” -que está inmerso dentro de este proyecto de conectividad-, mediante tareas de ingeniería, apoyo técnico y empleo de maquinaria pesada.





Entre las acciones realizadas destacaron excavaciones y corte en roca, construcción de terraplenes y pedraplenes, ejecución de tronaduras, elaboración de moldajes para hormigonado, entre otros.

Al respecto, el Jefe de la Subjefatura Zonal del CMT “Punta Arenas”, Teniente Coronel Rodrigo Vergara Q., señaló que “instancias como estas son fundamentales para fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias técnicas con ejércitos amigos, especialmente en escenarios aislados, de geografía compleja y bajo condiciones climáticas extremas, con precipitaciones líquidas y sólidas, vientos que superan los 80 km/h y sensaciones térmicas que pueden descender hasta los -15°C, donde se ponen a prueba las capacidades humanas y operacionales”.





Por su parte, la Sargento de Personal Ebony Clemon, de la Guardia Nacional de Texas del Ejército de los Estados Unidos, destacó que “la experiencia en el sector de trabajo fue excelente. Me desempeñé como operadora de maquinaria pesada, específicamente en el bulldozer moviendo material en el sector de la obra. Además de cooperar en la instalación y reparación del sistema eléctrico del campamento, junto a dos camaradas”.





Cabe destacar que a fines de 2025, el CMT culminó la etapa 10 de esta ruta, que abarcó 21,158 kilómetros. Actualmente, se ejecuta la etapa 11, de norte a sur, cubriendo 12,520 kilómetros, cuya entrega se proyecta para agosto de 2026. Las siguientes fases, 12, 13 y 14, planificadas entre 2026 y 2031, completarán la conexión intermodal de la zona sur del país, colaborando en la integración territorial y las oportunidades de desarrollo.





Este entrenamiento combinado se realiza en contexto del área de misión de “Cooperación Internacional y Apoyo a la Política Exterior”, que agrupa las misiones a ejecutar en el ámbito internacional, conforme al interés nacional o en virtud de compromisos de seguridad asumidos por Chile, de acuerdo con nuestra política exterior.

