Punta Arenas,
28 de noviembre de 2025

EL CEDDEX DEL EJÉRCITO DE CHILE CAPACITA A INGENIEROS DE MAGALLANES EN LA DESACTIVACIÓN DE ARMAMENTO EXPLOSIVO

​Los efectivos adquirieron las habilidades necesarias para la eliminación segura de artefactos explosivos sin detonar

ceddexejercito

El Centro de Entrenamiento y Destrucción de Explosivos (Ceddex) de la Escuela de Ingenieros (Escing) del Ejército de Chile impartió el curso de  Especialización en Desactivación y Destrucción de Armamento Explosivo (Explosive Ordnance Disposal, EOD-1) a 13 ingenieros de unidades de la V División de Ejército en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Según la Escing, en esta actividad, desarrollada en Punta Arenas, participó personal que integrará las dotaciones de las secciones y escalones EOD del Batallón de Ingenieros N°5 Punta Arenas y Compañía de Ingenieros Mecanizada N°11 Tehuelches de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos.

La capacitación entregó a los efectivos las habilidades para efectuar tareas de detección, localización, acceso, identificación, evaluación, mitigación, destrucción y eliminación final de artefactos explosivos sin detonar (UXOs, en inglés), aplicando las medidas de seguridad conforme a la doctrina del Ejército de Chile y respetando los estándares internacionales en esta materia.

El personal se desempeñará en futuras tareas de despeje manual del área de peligro laguna Pudeto lote 1A y 1B en la comuna de Punta Arenas. Estos terrenos, como publicó Infodefensa.com, fueron devueltos al Ministerio de Bienes Nacionales para la construcción de viviendas sociales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno de Chile.

Fuente: infodefensa.com


CAMBIO DE MANDO EN LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE FREI MARCA INICIO DE FUNCIONES DE LA DOTACIÓN 2025 -2026

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”

Leer Más

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

​El jefe de Estado encabezó el fin de los trabajos del nuevo Centro de Salud Familiar de la comuna, entregando más y mejores espacios para las atenciones de salud, beneficiando a más de 18 mil personas.

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TRAS EXITOSA GIRA POR CENTROAMÉRICA “LOS GALOS” ATERRIZAN EN PUNTA ARENAS

ARTE PONE EN DISCUSIÓN LA SALUD MENTAL ADOLESCENTE