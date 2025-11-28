EL CEDDEX DEL EJÉRCITO DE CHILE CAPACITA A INGENIEROS DE MAGALLANES EN LA DESACTIVACIÓN DE ARMAMENTO EXPLOSIVO

El Centro de Entrenamiento y Destrucción de Explosivos (Ceddex) de la Escuela de Ingenieros (Escing) del Ejército de Chile impartió el curso de Especialización en Desactivación y Destrucción de Armamento Explosivo (Explosive Ordnance Disposal, EOD-1) a 13 ingenieros de unidades de la V División de Ejército en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Según la Escing, en esta actividad, desarrollada en Punta Arenas, participó personal que integrará las dotaciones de las secciones y escalones EOD del Batallón de Ingenieros N°5 Punta Arenas y Compañía de Ingenieros Mecanizada N°11 Tehuelches de la 4ª Brigada Acorazada Chorrillos.

La capacitación entregó a los efectivos las habilidades para efectuar tareas de detección, localización, acceso, identificación, evaluación, mitigación, destrucción y eliminación final de artefactos explosivos sin detonar (UXOs, en inglés), aplicando las medidas de seguridad conforme a la doctrina del Ejército de Chile y respetando los estándares internacionales en esta materia.

El personal se desempeñará en futuras tareas de despeje manual del área de peligro laguna Pudeto lote 1A y 1B en la comuna de Punta Arenas. Estos terrenos, como publicó Infodefensa.com, fueron devueltos al Ministerio de Bienes Nacionales para la construcción de viviendas sociales en el marco del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno de Chile.

Fuente: infodefensa.com

​

