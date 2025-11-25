TAILOR SERVICIOS ACLARA QUE NO HA PRESTADO SERVICIOS AL SLEP MAGALLANES NI HA INCURRIDO EN IRREGULARIDADES

En relación con la información difundida recientemente respecto del requerimiento presentado ante la Contraloría General de la República por el diputado Carlos Bianchi, y en el que se menciona a nuestra consultora Tailor Servicios, deseamos aclarar respetuosa y responsablemente algunos puntos importantes.

Ni Tailor Servicios ni ninguno de sus profesionales ha participado, de forma alguna, en acciones contrarias a las normas y leyes de la administración pública.

Tailor Servicios no ha prestado servicios de manera directa al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (SLEP). Tal como consta en nuestros antecedentes, quien sí ha desarrollado asesorías en calidad de persona natural es nuestra socia fundadora.

Como organización, con más de quince años de trayectoria en Magallanes, nuestro trabajo se ha caracterizado siempre por altos estándares de calidad, estricto apego a la normativa vigente y un compromiso permanente con la transparencia y la ética profesional.

De ser necesario, pondremos a disposición de las autoridades competentes toda la documentación y antecedentes que se requieran para colaborar plenamente en el proceso de revisión solicitado ante la Contraloría.

Tailor Servicios

Punta Arenas, Chile

​

