Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de noviembre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES OFICIALIZA IMPLEMENTACIÓN DE PESQUISA NEONATAL AMPLIADA

Este lunes 24. ​

3O9A5839

El Hospital Clínico Magallanes oficializará la implementación de la Pesquisa Neonatal Ampliada, estrategia prioritaria de salud pública orientada a la detección precoz de enfermedades genéticas, metabólicas y endocrinas en recién nacidos, con el objetivo de prevenir discapacidades, secuelas graves o incluso la muerte temprana. Esta prestación estará disponible para pacientes FONASA cuyos partos se produzcan en el Hospital Clínico Magallanes. Con este hito, el establecimiento deja atrás la etapa de pilotaje y pasa a aplicar formalmente el nuevo programa.

En este marco, el Ministerio de Salud actualizó la Norma Técnica de Pesquisa Neonatal 2025, que establece criterios técnicos y clínicos para la implementación progresiva de un panel ampliado de 2 a 26 patologías. De estas, 23 corresponden a Errores Innatos del Metabolismo, incorporando además nuevas tecnologías diagnósticas, como la Fluorometría y la Espectrometría. A partir de esta pesquisa será posible diagnosticar patologías en etapa asintomática y tratarlas oportunamente, evitando problemas de salud catastróficos, como daño neurológico severo y riesgo vital.

“Se está ampliando la pesquisa de patologías relacionadas con metabolismo principalmente. Hasta ahora, hemos tomado hace más de 30 años aproximadamente PKU, que son fenilcetonuria e hipotiroidismo. A partir de hace dos meses aproximadamente, ampliamos a seis patologías, entre ellas la fibrosis quística”, explicó la matrona gestora del Hospital Clínico Magallanes, Lorena Navarro Saldivia.

La profesional detalló que “a partir de este lunes 24, iniciamos con una pesquisa neonatal ampliada que cubre 26 patologías en total, de las cuales permite la detección precoz de enfermedades genéticas, metabólicas y endocrinas de los recién nacidos, con el objetivo de prevenir discapacidades, secuelas graves o muerte temprana. Esta estrategia viene desde el nivel central, desde el Ministerio de Salud. Se venía trabajando en años anteriores ya para comenzar la implementación y este año ya viene de lleno a instalarse en este momento, bajo un modelo que inicialmente consideró un pilotaje con 24 establecimientos de alta complejidad, entre ellos el Hospital Clínico Magallanes, y que ahora se oficializa en nuestro recinto”.

En la práctica, la muestra se obtiene principalmente de una punción en el talón del recién nacido, utilizando una lanceta especialmente diseñada para este procedimiento. “La muestra es una muestra que se toma a todos los recién nacidos del talón del pie. Es una muestra sencilla que genera un poquito de dolor en el bebé, pero que uno puede ir manejando con ciertas estrategias durante el procedimiento”, indicó la matrona gestora.

Durante la toma de muestra, el equipo aplica medidas no farmacológicas basadas en la evidencia, como el amamantamiento o tetanalgesia, el Método Canguro, el arropamiento y la succión no nutritiva, que permiten reducir el impacto del dolor y promover una atención segura y humanizada, mejorando la calidad de vida del neonato desde sus primeros días.

Cabe destacar que esta pesquisa abarca tanto a los recién nacidos hospitalizados en la Maternidad como a aquellos que se encuentran en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) Neonatal del Hospital Clínico Magallanes, reforzando el compromiso institucional con la detección temprana, el tratamiento oportuno y la mejora continua de los resultados en salud para los recién nacidos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN CORRIDA FAMILIAR 80 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO

Leer Más

Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


Corrida familiar 80 años (3)
nuestrospodcast
F1280BE8-1485-4899-A41F-9C7EA375525C-IMG_7986

OPERADORES Y ARMADORES TURÍSTICOS PARTICIPAN EN REUNIÓN CON EL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DE MAGALLANES POR POSIBLES IMPACTOS DE SITIOS PRIORITARIOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
18

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
w3wPdzMtLRWO

CON PRESENCIA DE AUTORIDADES Y FAMILIARES: 100 LÍDERES MAYORES SON RECONOCIDOS POR SU APORTE AL PAÍS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Discursos

TORNEO DE DISCURSOS PÚBLICOS ORGANIZADO POR ESTUDIANTES SECUNDARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250