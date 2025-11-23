HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES OFICIALIZA IMPLEMENTACIÓN DE PESQUISA NEONATAL AMPLIADA

El Hospital Clínico Magallanes oficializará la implementación de la Pesquisa Neonatal Ampliada, estrategia prioritaria de salud pública orientada a la detección precoz de enfermedades genéticas, metabólicas y endocrinas en recién nacidos, con el objetivo de prevenir discapacidades, secuelas graves o incluso la muerte temprana. Esta prestación estará disponible para pacientes FONASA cuyos partos se produzcan en el Hospital Clínico Magallanes. Con este hito, el establecimiento deja atrás la etapa de pilotaje y pasa a aplicar formalmente el nuevo programa.

En este marco, el Ministerio de Salud actualizó la Norma Técnica de Pesquisa Neonatal 2025, que establece criterios técnicos y clínicos para la implementación progresiva de un panel ampliado de 2 a 26 patologías. De estas, 23 corresponden a Errores Innatos del Metabolismo, incorporando además nuevas tecnologías diagnósticas, como la Fluorometría y la Espectrometría. A partir de esta pesquisa será posible diagnosticar patologías en etapa asintomática y tratarlas oportunamente, evitando problemas de salud catastróficos, como daño neurológico severo y riesgo vital.

“Se está ampliando la pesquisa de patologías relacionadas con metabolismo principalmente. Hasta ahora, hemos tomado hace más de 30 años aproximadamente PKU, que son fenilcetonuria e hipotiroidismo. A partir de hace dos meses aproximadamente, ampliamos a seis patologías, entre ellas la fibrosis quística”, explicó la matrona gestora del Hospital Clínico Magallanes, Lorena Navarro Saldivia.

La profesional detalló que “a partir de este lunes 24, iniciamos con una pesquisa neonatal ampliada que cubre 26 patologías en total, de las cuales permite la detección precoz de enfermedades genéticas, metabólicas y endocrinas de los recién nacidos, con el objetivo de prevenir discapacidades, secuelas graves o muerte temprana. Esta estrategia viene desde el nivel central, desde el Ministerio de Salud. Se venía trabajando en años anteriores ya para comenzar la implementación y este año ya viene de lleno a instalarse en este momento, bajo un modelo que inicialmente consideró un pilotaje con 24 establecimientos de alta complejidad, entre ellos el Hospital Clínico Magallanes, y que ahora se oficializa en nuestro recinto”.

En la práctica, la muestra se obtiene principalmente de una punción en el talón del recién nacido, utilizando una lanceta especialmente diseñada para este procedimiento. “La muestra es una muestra que se toma a todos los recién nacidos del talón del pie. Es una muestra sencilla que genera un poquito de dolor en el bebé, pero que uno puede ir manejando con ciertas estrategias durante el procedimiento”, indicó la matrona gestora.

Durante la toma de muestra, el equipo aplica medidas no farmacológicas basadas en la evidencia, como el amamantamiento o tetanalgesia, el Método Canguro, el arropamiento y la succión no nutritiva, que permiten reducir el impacto del dolor y promover una atención segura y humanizada, mejorando la calidad de vida del neonato desde sus primeros días.

Cabe destacar que esta pesquisa abarca tanto a los recién nacidos hospitalizados en la Maternidad como a aquellos que se encuentran en la Unidad de Paciente Crítico (UPC) Neonatal del Hospital Clínico Magallanes, reforzando el compromiso institucional con la detección temprana, el tratamiento oportuno y la mejora continua de los resultados en salud para los recién nacidos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

​

