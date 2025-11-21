Punta Arenas,
21 de noviembre de 2025

DIPUTADO MATHESON ADELANTA BALOTAJE: " MI VOTO SERÁ PARA KAST "

​Legislador magallánico aseguró que candidato republicano "da garantías de gobernabilidad y sacara al país del estancamiento en que nos encontramos".

Christian Matheson 2

Ya definidos los candidatos presidenciales que disputarán la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre, el diputado Christian Matheson adelantó que votará por José Antonio Kast en el balotaje, toda vez que, a su juicio, el aspirante republicano es "el único que entrega garantías de gobernabilidad al país" y tiene "propuestas para sacar a nuestra región y el país del estancamiento en que se encuentra desde hace cuatro años".

Para el legislador, los resultados del pasado domingo son "una señal clara que la ciudadanía está cansada de una administración que se quedó en las promesas, principalmente por una falta de capacidad de gestión, además por un desinterés en solucionar los problemas de la gente, las numerosas denuncias que podrían constituir fraude al fisco, como es el caso fundaciones y por último un actuar ideologizado que se reflejó en la redacción de una propuesta constitucional, más conocido como mamarracho, que habría destruido la institucionalidad del país, conduciéndonos hacia una Cuba o Venezuela".

"A diferencia de Jara que es la continuidad de este gobierno, con propuestas que destruirían el país, Kast nos propone un programa de gobierno que está enfocado en la seguridad, el crecimiento económico, en la generación de empleo y en un correcto uso de los recursos públicos", subrayó Matheson.

El parlamentario afirmó que los chilenos que queremos un mejor país "debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para que las demandas de la ciudadanía, como son mayor seguridad, terminar con las listas de espera, mejorar la calidad de la educación pública, terminar con los índices de informalidad, creando los mecanismos que permitan mayor empleabilidad y desarrollo para nuestro territorio, sean atendidas y las herramientas para ello, en este momento sólo las tiene José Antonio Kast"

"El Gobierno del Presidente Boric, no estuvo a la altura de lo que demanda la gente, y la candidata comunista del oficialismo es más de lo mismo, es la continuidad del actual gobierno, un gobierno que ha despilfarrado los recursos del Estado dejando al país peor que hace cuatro años" cerró el diputado Matheson.


​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

Cierre emergencia 2
PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

