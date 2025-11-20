CORE ROBERT WEISSOHN CUESTIONA USO DE RECURSOS PÚBLICOS Y PRIORIZACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL EN CONVERSACIÓN CON POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el consejero regional Robert Weissohn abordó una amplia agenda de temas, incluyendo la reciente sesión del CORE en Puerto Williams, el Pedze 2.0, el proceso de expropiación del ex Club Hípico y su visión sobre Magallanes como motor de emprendimiento.

Durante la entrevista, Weissohn hizo un balance de sus primeros meses en el Consejo Regional, señalando que ha debido “meterme en un mundo nuevo, en las entrañas del Estado, un Estado que siempre critiqué y ahora conocerlo desde adentro y conocer sus maldades, es un trabajo administrativo, es bien concreto en relación a los proyectos”. Añadió que su experiencia ha sido desafiante, reconociendo que “ha sido un poco desilusionante descubrir el poco cuidado que se hace de las platas públicas”.

Uno de los ejemplos más críticos expuestos por el consejero fue la ampliación del gimnasio de Villa Punta Delgada, un proyecto que calificó como símbolo del mal uso de recursos. “Uno de los proyectos emblemáticos que para mí demuestran la ineptitud del sistema fue la ampliación del gimnasio de Villa Punta Delgada, donde viven 200 personas, 3.900 millones de pesos para ese gimnasio aprobado y resulta que esa villa tiene problemas de alcantarillado pero finalmente fue aprobado y ahí se lapidan los recursos”, afirmó. Sobre la priorización del gobernador, señaló: “Siento que la priorización del gobernador es de una cartera de interés personal y no de los problemas de la gente”.

Respecto del Pedze 2.0, Weissohn mostró fuertes reparos, calificando las cifras y proyecciones como irreales. “Son tantos ceros que uno pierde la expectativa, el monto equivale a 30 años el presupuesto del Gobierno Regional, son 30 años! Ustedes creen que eso va a ser posible en un país quebrado? Los números no cuadran, es un voladero de luces”. Asimismo, explicó que decidió no participar en la votación: “Yo me inhabilité por eso pudieron exhibir el Pedze aprobado de manera unánime, uno de los proyectos involucraba llevar internet a zonas remotas por 6 mil millones de pesos, yo trabajo en empresas de internet y sé que los montos no son así”.

En cuanto a la expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas, el CORE valoró la idea de proyectar un gran parque para la comunidad, aunque manifestó su desacuerdo con el camino elegido por la autoridad regional. “Sería tremendo aporte para la ciudad contar con ese espacio y desarrollarlo bien, pero personalmente lo hubiese enfrentado de otra forma, hay una serie de restricciones, actualmente solo tiene uso de suelo para hípica, eso tomará tiempo”, explicó. Agregó que habría optado por una negociación distinta: “Hubiese negociado con los dueños, para poder hacer un proyecto inmobiliario o algo y una parte para la ciudadanía”. Además, cuestionó el monto involucrado: “No era necesario meter 20 mil millones de pesos en esto”.

Weissohn también se refirió a la relevancia de potenciar a Magallanes como motor de emprendimiento, resaltando la necesidad de priorizar de manera adecuada los recursos y fortalecer proyectos que realmente respondan a las necesidades de las comunidades de la región.

