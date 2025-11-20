Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

20 de noviembre de 2025

"GANÓ BIANCHI, GANÓ MAGALLANES" POR CLAUDIO BARRIENTOS MOL

Columna.

cbm

​La reelección de Carlos Bianchi en Magallanes no es sólo un dato llamativo dentro del cuadro electoral nacional. Es, en rigor, un acontecimiento político mayor. En una elección marcada por pactos, alianzas y negociaciones partidarias, Bianchi logró algo que hoy parece casi imposible: Accedió al Congreso completamente al margen de ellos. Ningún otro candidato en Chile consiguió un resultado similar.

Su 24,8% —cerca de 25.000 votos— no es sólo una cifra robusta. Es una demostración de fuerza política, de arraigo y de legitimidad territorial. Son 25.000 magallánicos que renovaron su confianza en él y lo mandataron para representarlos en la Cámara de Diputados. Eso es la democracia en su forma más pura: ciudadanos que eligen a quien sienten propio, no a quien viene impuesto desde pactos o cuotas de poder. Es, además, una reafirmación de lo que nuestra Constitución consagra con claridad: el derecho a elegir y ser elegido, principio que algunos intentaron relativizar cuando, equivocadamente y de manera malintencionada buscaron cuestionar su trayectoria.

Durante semanas dijimos en estas mismas líneas que Magallanes sí valora la experiencia. Y los resultados lo confirmaron. Aquellos ataques que buscaban denostar a Bianchi no sólo fracasaron; se transformaron en un búmeran para quienes los promovieron. La ciudadanía habló con una contundencia que no admite interpretaciones convenientes. Este respaldo es, sin duda, un severo tapabocas para quienes, de manera persistente y majadera, intentaron instalar un relato de desgaste que nunca tuvo sustento real.

Y ahora, es el momento de que aquellos candidatos que obtuvieron una votación paupérrima —una votación que demostró, sin matices, que no poseen representatividad alguna— sean quienes realicen la autocrítica que tanto exigieron a sus adversarios. Esa crítica destemplada que levantaron contra otros, deberán dirigirla hacia sí mismos, porque el veredicto ciudadano fue claro: no basta con discursos de ocasión ni con apariciones esporádicas. La representación se construye, no se improvisa.

Lo que esta elección vuelve a mostrar es algo evidente para quienes conocemos el mundo electoral: cuando un parlamentario trabaja, se nota. Y Magallanes lo premia. Si el Congreso estuviera compuesto por representantes verdaderamente independientes —no por turistas electorales que aparecen cada cierto tiempo con candidaturas prestadas o por quienes defienden más a sus partidos que a sus territorios— la política chilena sería otra.

Deberán seguir leyendo la historia que otros escriben, aquellos que sólo recuerdan a Magallanes en período electoral, como plataforma para aventuras personales sin destino. A esos, les corresponde preguntarse si representan algo cuando su votación es, francamente, insignificante.

El Parlamento necesita representantes territoriales reales. Gente que conozca su región, que camine sus calles, que entienda sus urgencias y que construya propuestas en vez de repartir críticas vacías, repetidas y de bajo vuelo. Y eso es, justamente, lo que Magallanes volvió a elegir.

Ahora, con Carlos Bianchi en el Congreso, Magallanes seguirá teniendo esa voz que la ha permitido posicionarse como una región reconocida y respetada. Una voz con trayectoria, carácter y legitimidad.

Ganó Bianchi, ganó Magallanes.
Ahora, seguir trabajando.

cbm

"GANÓ BIANCHI, GANÓ MAGALLANES" POR CLAUDIO BARRIENTOS MOL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL