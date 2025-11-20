"GANÓ BIANCHI, GANÓ MAGALLANES" POR CLAUDIO BARRIENTOS MOL

​La reelección de Carlos Bianchi en Magallanes no es sólo un dato llamativo dentro del cuadro electoral nacional. Es, en rigor, un acontecimiento político mayor. En una elección marcada por pactos, alianzas y negociaciones partidarias, Bianchi logró algo que hoy parece casi imposible: Accedió al Congreso completamente al margen de ellos. Ningún otro candidato en Chile consiguió un resultado similar.



Su 24,8% —cerca de 25.000 votos— no es sólo una cifra robusta. Es una demostración de fuerza política, de arraigo y de legitimidad territorial. Son 25.000 magallánicos que renovaron su confianza en él y lo mandataron para representarlos en la Cámara de Diputados. Eso es la democracia en su forma más pura: ciudadanos que eligen a quien sienten propio, no a quien viene impuesto desde pactos o cuotas de poder. Es, además, una reafirmación de lo que nuestra Constitución consagra con claridad: el derecho a elegir y ser elegido, principio que algunos intentaron relativizar cuando, equivocadamente y de manera malintencionada buscaron cuestionar su trayectoria.



Durante semanas dijimos en estas mismas líneas que Magallanes sí valora la experiencia. Y los resultados lo confirmaron. Aquellos ataques que buscaban denostar a Bianchi no sólo fracasaron; se transformaron en un búmeran para quienes los promovieron. La ciudadanía habló con una contundencia que no admite interpretaciones convenientes. Este respaldo es, sin duda, un severo tapabocas para quienes, de manera persistente y majadera, intentaron instalar un relato de desgaste que nunca tuvo sustento real.



Y ahora, es el momento de que aquellos candidatos que obtuvieron una votación paupérrima —una votación que demostró, sin matices, que no poseen representatividad alguna— sean quienes realicen la autocrítica que tanto exigieron a sus adversarios. Esa crítica destemplada que levantaron contra otros, deberán dirigirla hacia sí mismos, porque el veredicto ciudadano fue claro: no basta con discursos de ocasión ni con apariciones esporádicas. La representación se construye, no se improvisa.



Lo que esta elección vuelve a mostrar es algo evidente para quienes conocemos el mundo electoral: cuando un parlamentario trabaja, se nota. Y Magallanes lo premia. Si el Congreso estuviera compuesto por representantes verdaderamente independientes —no por turistas electorales que aparecen cada cierto tiempo con candidaturas prestadas o por quienes defienden más a sus partidos que a sus territorios— la política chilena sería otra.



Deberán seguir leyendo la historia que otros escriben, aquellos que sólo recuerdan a Magallanes en período electoral, como plataforma para aventuras personales sin destino. A esos, les corresponde preguntarse si representan algo cuando su votación es, francamente, insignificante.



El Parlamento necesita representantes territoriales reales. Gente que conozca su región, que camine sus calles, que entienda sus urgencias y que construya propuestas en vez de repartir críticas vacías, repetidas y de bajo vuelo. Y eso es, justamente, lo que Magallanes volvió a elegir.



Ahora, con Carlos Bianchi en el Congreso, Magallanes seguirá teniendo esa voz que la ha permitido posicionarse como una región reconocida y respetada. Una voz con trayectoria, carácter y legitimidad.



Ganó Bianchi, ganó Magallanes.

Ahora, seguir trabajando.



