Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

30 de diciembre de 2025

CORFO DESMIENTE A VICEPRESIDENTE: "NO EXISTE PROPUESTA DE CANADÁ" PARA CONSTRUIR ROMPEHIELOS EN CHILE

​A renglón seguido, Corfo detalló que, en términos de operación e investigación, Canadá “ha mostrado gran interés en poder utilizar nuestro buque para realizar campañas científicas en conjunto con científicos chilenos”.

vpdtecorfo

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) aclaró la información derivada de los dichos que su vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, realizó en un canal de televisión. Las declaraciones daban cuenta de que Canadá habría encargado a los ingenieros de ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada) la fabricación de dos rompehielos. Sin embargo, la tarde de este lunes, el organismo desmintió a su directivo, argumentando que “hoy no existe una propuesta formal de Canadá de construir naves en Chile”.

Corfo indicó que el anuncio y puesta en marcha de la Política de Construcción Naval generó mucho interés dentro y fuera de Chile. La institución afirmó que “estamos abiertos a analizar alternativas de proyectos futuros con socios extranjeros”. No obstante, no hay una propuesta formal desde otras latitudes.

Del mismo modo, el comunicado reconoció una cooperación tradicional con Canadá en materia antártica. En esa línea, puso como ejemplo que el diseño del buque rompehielos Almirante Viel es canadiense, y calificó este proyecto como “un gran hito en materia construcción naval a nivel nacional”.

A renglón seguido, Corfo detalló que, en términos de operación e investigación, Canadá “ha mostrado gran interés en poder utilizar nuestro buque para realizar campañas científicas en conjunto con científicos chilenos”.

Corfo aclara que Canadá no ha propuesto construir naves en Chile

La institución expuso que “Chile tiene capacidad de construir naves y posee ventajas competitivas relevantes”.

Asimismo, desde Corfo definieron que su rol en este proceso “es financiar parte del desarrollo en esa línea y coordinar el esfuerzo entre el mundo de Defensa y el mundo civil en desarrollo de proveedores de tecnología chilena”, explicaron. Agregaron que esos proveedores “van a entregar esos servicios”.

Las declaraciones originales del vicepresidente de Corfo realizadas a TVN, resaltaban el supuesto hito, que Canadá habría solicitado la construcción de dos rompehielos. Según esas declaraciones, la solicitud surgió tras el desempeño del AGB-46 “Almirante Viel”; pero fue el mismo organismo que preside el que desmintió la supuesta propuesta canadiense.

Fuente: biobiochile.cl

soldadura

GOBIERNO REGIONAL Y CORFO IMPULSAN FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SOLDADURA ASME PARA FORTALECER INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INFORMA HORARIOS Y REFUERZOS PARA AÑO NUEVO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​Salud, cementerio y seguridad municipal operarán con servicios especiales el 31 y 1 de enero.

​Salud, cementerio y seguridad municipal operarán con servicios especiales el 31 y 1 de enero.

munipuq
nuestrospodcast
PuntaArenas

SENAPRED DECLARA ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR INTENSOS VIENTOS EN MAGALLANES Y TIERRA DEL FUEGO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
vpdtecorfo

CORFO DESMIENTE A VICEPRESIDENTE: "NO EXISTE PROPUESTA DE CANADÁ" PARA CONSTRUIR ROMPEHIELOS EN CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
senador Bianchi 16

SENADOR BIANCHI POR MASIVO DESPIDO DE PROFESORES EN MAGALLANES: "EL FOCO DEBE ESTAR PUESTO EN REINCORPORAR LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE PROFESIONALES"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
super-salud

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD: RESPALDAN IDEA DE LEGISLAR