CORFO DESMIENTE A VICEPRESIDENTE: "NO EXISTE PROPUESTA DE CANADÁ" PARA CONSTRUIR ROMPEHIELOS EN CHILE

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) aclaró la información derivada de los dichos que su vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, realizó en un canal de televisión. Las declaraciones daban cuenta de que Canadá habría encargado a los ingenieros de ASMAR (Astilleros y Maestranzas de la Armada) la fabricación de dos rompehielos. Sin embargo, la tarde de este lunes, el organismo desmintió a su directivo, argumentando que “hoy no existe una propuesta formal de Canadá de construir naves en Chile”.

Corfo indicó que el anuncio y puesta en marcha de la Política de Construcción Naval generó mucho interés dentro y fuera de Chile. La institución afirmó que “estamos abiertos a analizar alternativas de proyectos futuros con socios extranjeros”. No obstante, no hay una propuesta formal desde otras latitudes.

Del mismo modo, el comunicado reconoció una cooperación tradicional con Canadá en materia antártica. En esa línea, puso como ejemplo que el diseño del buque rompehielos Almirante Viel es canadiense, y calificó este proyecto como “un gran hito en materia construcción naval a nivel nacional”.

A renglón seguido, Corfo detalló que, en términos de operación e investigación, Canadá “ha mostrado gran interés en poder utilizar nuestro buque para realizar campañas científicas en conjunto con científicos chilenos”.

La institución expuso que “Chile tiene capacidad de construir naves y posee ventajas competitivas relevantes”.

Asimismo, desde Corfo definieron que su rol en este proceso “es financiar parte del desarrollo en esa línea y coordinar el esfuerzo entre el mundo de Defensa y el mundo civil en desarrollo de proveedores de tecnología chilena”, explicaron. Agregaron que esos proveedores “van a entregar esos servicios”.

Las declaraciones originales del vicepresidente de Corfo realizadas a TVN, resaltaban el supuesto hito, que Canadá habría solicitado la construcción de dos rompehielos. Según esas declaraciones, la solicitud surgió tras el desempeño del AGB-46 “Almirante Viel”; pero fue el mismo organismo que preside el que desmintió la supuesta propuesta canadiense.

