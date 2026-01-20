INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO: EPAUSTRAL RESALTÓ ROL CLAVE EN CONGRESO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2026

​La Empresa Portuaria Austral participó en el Congreso Nacional de Logística 2026, una de las principales instancias del sector a nivel país, a través de la intervención de su Gerente General, Miguel Palma, quien integró el panel de conversación sobre “Iniciativas para enfrentar el Cambio Climático”.



Durante su participación, el ejecutivo destacó que la instancia permitiera abordar los principales ejes en los que el país está avanzando para reducir su huella de carbono, tales como los programas de uso de energías renovables.



En ese contexto, el Gerente General de EPAUSTRAL relevó el rol de la infraestructura portuaria como un elemento crítico y habilitante para el desarrollo de nuevas actividades industriales sostenibles en la Región de Magallanes.

“Hablamos de los cambios que estamos impulsando en infraestructura que es crítica para el desarrollo industrial, y específicamente de la ampliación del Terminal José Santos Mardones como infraestructura portuaria habilitante para las etapas iniciales de proyectos de hidrógeno verde que se están planeando en la zona”, explicó.



El panel fue moderado por Ana María Ruz, Directora Ejecutiva del Comité Hidrógeno Verde de CORFO, con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta Chile en materia de descarbonización, y reunió al ejecutivo de la estatal portuaria con representantes de organismos públicos y privados vinculados a logística, energía y sostenibilidad: Gianni López, Gerente General del Centro Mario Molina; Anaiza Pusic Wins, DHL; Alvaro Salas, SECTRA; Mauricio Ramírez, Gerente Desarrollo y Nuevos Negocios de Marval y el C. C. Jorge de la Fuente, Programa Aseguramiento Energético de la Armada de Chile.



Justamente, Palma destacó las gestiones que la empresa estatal se encuentra desarrollando en materia de financiamiento. “Nuestras tratativas con el Banco Interamericano de Desarrollo consideran líneas de financiamiento asociadas a fondos verdes del clima, orientadas a iniciativas vinculadas a la descarbonización”, indicó.



Durante el panel también se abordaron iniciativas complementarias que EPAUSTRAL está impulsando para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sistema portuario regional: “Expusimos el rol que estas inversiones tienen en la lucha contra el cambio climático y cómo el proyecto Mardones se convierte en uno clave, junto a otras acciones que desarrollamos en paralelo como el suministro de energía desde los puertos, la entrega de energía eléctrica a las embarcaciones e iniciativas de carácter pilotos asociadas al uso de energías renovables”, agregó.



En esa línea, subrayó la responsabilidad que implica operar en una región clave frente al cambio climático. “Magallanes tiene un rol estratégico en el mundo por su conexión con la Antártica. La responsabilidad con la que hacemos nuestras actividades, la búsqueda de poder promover energía limpia como potencial de la región y el cómo usamos eso también en la navegación tiene que ver con una responsabilidad territorial directa: estamos en el territorio que es el principal termómetro de lo que está pasando con el cambio climático en el mundo”.



Finalmente, el Gerente General de la Empresa Portuaria Austral puso énfasis en la necesidad de considerar la diversidad territorial en el diseño de políticas públicas y en el rol estratégico de la Región de Magallanes. “Los convenios de programación que se tienen precisamente son una forma de descentralizar, en el sentido de que los gobiernos regionales pueden tener una visión mucho más cercana de cuáles son los desafíos estructurales de la región y los que tienen que ver con el rol que juega nuestro territorio”, afirmó.



