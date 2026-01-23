Punta Arenas,
23 de enero de 2026

HISTORIA, COOPERACIÓN Y FUTURO: LA ANTÁRTICA SEGÚN FRANCISCO SÁNCHEZ EN CONGRESO FUTURO 2026

Buenos días región.

fsanchezhistoriador

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el historiador antártico magallánico Francisco Sánchez conversó con la ciudadanía sobre su reciente participación en el Congreso Futuro 2026, instancia que tuvo una de sus jornadas más destacadas en la Universidad de Magallanes.

En un escenario donde la reflexión suele estar dominada por la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, Sánchez propuso una mirada distinta, respondiendo desde la historia a la pregunta que dio inicio a su exposición: “¿Qué hace un historiador hablando de futuro?”. A través de un relato marcado por la emoción y el rigor académico, planteó que la Antártica no es solo un laboratorio natural, sino un “punto de reflexión puro”, donde la acción humana y la libertad permiten proyectar el destino de la especie más allá de las fronteras geopolíticas.

Durante su presentación, el investigador utilizó como metáfora la reciente inauguración del Faro Monumental Piloto Pardo en Isla Decepción, ocurrida en marzo de 2025, describiéndolo como un símbolo de una soberanía sustentada en el conocimiento, la cooperación internacional y el espíritu humano. La imagen del faro, explicó, representa una guía para la navegación y la seguridad humana en un mundo cada vez más convulsionado.

Sánchez realizó además un recorrido histórico que rescató la visión y legado de figuras fundamentales para la presencia chilena en el continente blanco, como el piloto Luis Pardo, Óscar Pinochet de la Barra y Ramón Cañas Montalva, estableciendo un puente entre la denominada “época heroica” y la modernidad científica. En ese contexto, abordó hitos relevantes de soberanía nacional, entregando antecedentes sobre la fundación de las bases Prat y O’Higgins, procesos que marcaron el inicio y consolidación de la investigación científica chilena en la Antártica.

Asimismo, recordó episodios donde la resiliencia y la cooperación internacional se impusieron sobre la adversidad, como la evacuación de Isla Decepción en 1967, cuando la Armada de Chile rescató a científicos británicos y nacionales en medio de una erupción volcánica, destacando el espíritu de auxilio y colaboración que caracteriza al continente blanco.




fsanchezhistoriador

HISTORIA, COOPERACIÓN Y FUTURO: LA ANTÁRTICA SEGÚN FRANCISCO SÁNCHEZ EN CONGRESO FUTURO 2026

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

INACH Y ANTARCTICA21 FIRMAN CONVENIO PARA MONITOREAR EL MEDIOAMBIENTE DEL OCÉANO AUSTRAL

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

RISPOLI EXPLICA POR QUÉ NO SE CONCRETÓ EL ÚLTIMO APOYO ECONÓMICO AL FUTSAL

educacionsuperior

ADMISIÓN 2026: DESDE EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD SE MULTIPLICA LA CANTIDAD DE JÓVENES DE MENORES INGRESOS QUE ACCEDEN A UNIVERSIDADES

INCENDIO EN NAVE AL INTERIOR DE ASMAR DEJA DOS PERSONAS LESIONADAS EN PUNTA ARENAS