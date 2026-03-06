ACADÉMICO DE LA PUCV PARTICIPA EN EXPEDICIÓN CIENTÍFICA A LA ANTÁRTICA EN BUQUE “ALMIRANTE VIEL”

El investigador de la Escuela de Ciencias del Mar de la PUCV, Juan Höfer, escribió esta semana para el medio Cooperativa Ciencia, donde compartió detalles del trabajo científico realizado a bordo del buque “Almirante Viel”.

En la publicación, el académico relató su experiencia participando en una campaña científica rumbo al continente antártico a bordo de este moderno rompehielos, el primer buque de este tipo construido íntegramente en Chile y que zarpó para completar su misión anual.

El foco de la investigación se centrará en el Estrecho de Bransfield, una zona de alto valor ecológico donde convergen masas de agua con dinámicas únicas. Las investigaciones que se desarrollarán contemplan biología marina, estudios sobre el krill antártico, oceanografía física, geología y estudios sobre el fondo marino, entre otras.

Durante la expedición, el investigador advierte que el trabajo científico en la Antártica exige una planificación rigurosa, así como la capacidad de adaptarse a condiciones climáticas exigentes y a los tiempos propios de las investigaciones en terreno. En ese contexto, destacó que la paciencia y la colaboración entre equipos científicos son elementos fundamentales para avanzar en la generación de conocimiento.

“Esperamos que la incorporación de este nuevo buque rompehielos sirva como impulso para la ciencia antártica nacional, que viene en una clara trayectoria ascendente. También buscamos que se convierta en una plataforma donde entrenar una nueva generación de científicos, quienes, en un futuro cercano, puedan tomar el relevo de quienes han hecho crecer la ciencia antártica nacional durante las dos últimas décadas”, advirtió el profesor.

La participación de investigadores de la PUCV en este tipo de campañas científicas contribuye al desarrollo de la investigación nacional en ciencias polares y al estudio de procesos ambientales clave para comprender fenómenos como el cambio climático y la dinámica de los ecosistemas del extremo sur del planeta.

El desarrollo de investigación en la Antártica toma tiempo. Höfer añade que esperar es una parte importante en la vida del científico. “Esperamos durante meses, o incluso hasta un año a veces, por el resultado de nuestras postulaciones; esperamos también por las revisiones de nuestros pares cada vez que queremos publicar un trabajo científico, sea en forma de artículo o de libro. Al final, no queda más remedio que acostumbrarse a esperar sin desesperar”.

La misión partió desde Punta Arenas el 25 de febrero junto a una delegación de la Armada de Chile, el SHOA, el Instituto Antártico Chileno INACH y una comisión de científicos. Más allá de la recolección de datos, este crucero tiene un trasfondo estratégico, pues los antecedentes recopilados contribuirán a la creación del Área Marina Protegida Dominio 1, un paso fundamental para la conservación de la biodiversidad en la zona.

De esta manera, la presencia de académicos de la Universidad en iniciativas de alcance internacional reafirma el compromiso institucional con la generación de conocimiento y el aporte al desarrollo científico del país.

