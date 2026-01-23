ADMISIÓN 2026: DESDE EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD SE MULTIPLICA LA CANTIDAD DE JÓVENES DE MENORES INGRESOS QUE ACCEDEN A UNIVERSIDADES

El Ministerio de Educación, a través de su Centro de Estudios, dio a conocer un análisis del proceso de admisión a las universidades del Sistema de Acceso, centrado en los y las estudiantes que egresaron de cuarto medio y que al año siguiente fueron seleccionados para ingresar a instituciones de educación superior.

El estudio evidencia avances significativos en equidad y acceso a la educación superior. En 2026, por cuarto año consecutivo, aumenta el número de estudiantes provenientes del quintil socioeconómico más bajo del sistema escolar que resultan seleccionados para ingresar a la educación superior, consolidando una tendencia de crecimiento sostenida en los últimos años. De este grupo, cerca de 8 de cada 10 estudiantes provienen de establecimientos públicos, ya sea de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) o del sector municipal.

Más seleccionados y mayor equidad en el acceso

El análisis revela además que, a nivel general, la cantidad de estudiantes que postulan el año siguiente a su egreso de cuarto medio y que son seleccionados para ingresar a la educación superior aumenta por segundo año consecutivo, alcanzando en el proceso 2026 un total de 97.602 estudiantes, cerca de 27 mil más que en 2022.

Avance histórico del quintil socioeconómico más bajo

Uno de los principales resultados del estudio es el incremento sostenido de estudiantes seleccionados pertenecientes al quintil socioeconómico más bajo, que por cuarto año consecutivo incrementa. Tras la pandemia, un total de 594 estudiantes de este grupo fueron seleccionados en las universidades del Sistema de Acceso, cifra que subió a 2.029 en el año 2023. En 2024 fueron 3.053, en 2025 4.195, y en 2026 llegan a 4.370 estudiantes, lo que representa 1.300 seleccionados más que en 2024.

Del total de estudiantes seleccionados de este quintil, el 78% proviene de establecimientos públicos, confirmando el rol central que cumple la educación pública en la ampliación de oportunidades de acceso a la educación superior.

Mejoras focalizadas en SLEP

Los SLEP también son parte de las buenas noticias de la educación pública, con incrementos significativos postpandemia. Entre los procesos de admisión 2022 y 2026, los estudiantes egresados de establecimientos dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) aumentan en un 52% su presencia entre los seleccionados para la educación superior y multiplican por más de diez veces el número de seleccionados provenientes del quintil socioeconómico más bajo.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que estos resultados "dan cuenta de un sistema de admisión que está ampliando de manera efectiva las oportunidades de acceso a la educación superior. El crecimiento sostenido de seleccionados del quintil más bajo, y el rol protagónico de la educación pública en este proceso, muestran que estamos avanzando en mayor equidad".

Por su parte, el jefe del Centro de Estudios del MINEDUC, Sebastián Araneda, subrayó que "estos datos confirman que, tras la pandemia, el tránsito a la educación superior de estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos está mejorando en magnitudes que no habíamos observado previo a la pandemia. Están llegando más a rendir las pruebas, están logrando mejores desempeños, y ahora también están incrementando sus posibilidades de ser seleccionados. Esta tendencia está siendo posible principalmente por estudiantes que provienen de la educación pública, y por los SLEP en especial"

Sobre el análisis

El análisis fue elaborado por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación y observa los resultados de los procesos de selección a la educación superior para estudiantes que egresaron de cuarto medio el año anterior al proceso de admisión, considerando su distribución por quintil socioeconómico y tipo de establecimiento de origen.

