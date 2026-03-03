Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA, COVID-19 Y VRS MARCA INICIO DE CAMPAÑA DE INVIERNO 2026 EN MAGALLANES

Buenos días región.

saludinviernomagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, junto a la Directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez González, informaron a la ciudadanía sobre el inicio de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026, cuyo lanzamiento oficial se realizó este domingo 1 de marzo en el Centro Interactivo de Juego y Movimiento, CIJUM, de Punta Arenas.

Con el propósito que la comunidad esté protegida antes de los peak de circulación de virus respiratorios, este domingo 1 de marzo se realizó el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026 en Magallanes. La actividad regional se desarrolló en el Centro Interactivo de Juego y Movimiento (CIJUM) y reunió a diversas autoridades y representantes de la comunidad, reafirmando que la vacunación es una tarea colectiva clave para resguardar la salud de toda la población.

Las autoridades enfatizaron la importancia de que la población objetivo acuda de manera anticipada a los centros de vacunación, con el fin de generar protección antes de los meses de mayor circulación viral.

La campaña también contempla la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), que se administrará por tercer año consecutivo de manera gratuita y universal a los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025, así como a los recién nacidos en maternidades desde el 1 de marzo de este año. Esta estrategia ha permitido evitar muertes por virus sincicial en menores de un año durante los últimos dos inviernos.

Asimismo, la campaña incorpora la vacunación contra el Covid-19, el neumococo y la vacuna contra el coqueluche para gestantes, ampliando la cobertura preventiva para los grupos de mayor riesgo.



CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE MARZO

QUIEBRE ABSOLUTO: BORIC ACUSA A KAST DE MENTIR SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POR CABLE CHINO

Leer Más

Recordemos que fue durante la jornada de ayer que el jefe de Estado concedió una entrevista donde reveló que se comunicó con el presidente electo, antes de que el tema generara polémica.

Recordemos que fue durante la jornada de ayer que el jefe de Estado concedió una entrevista donde reveló que se comunicó con el presidente electo, antes de que el tema generara polémica.

AGUAS MAGALLANES REALIZARÁ REPARACIÓN PROGRAMADA EN ALIMENTADORA PRINCIPAL DEL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SRJcultura

JÓVENES EN REINSERCIÓN EXPANDEN SU CREATIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES ARTÍSTICOS

pinguinosdiegocanut

PREPARAN DOCUMENTAL QUE NARRA LA RESILIENCIA DEL PINGÜINO DE MAGALLANES EN LA PATAGONIA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Gonzalo-Gallardo-5-2000x1333

¿POR QUÉ APARECEN LOS PROBLEMAS DE VOZ JUSTO AL VOLVER AL TRABAJO? ESTO DICEN LOS EXPERTOS

