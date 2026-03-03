VACUNACIÓN CONTRA INFLUENZA, COVID-19 Y VRS MARCA INICIO DE CAMPAÑA DE INVIERNO 2026 EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, junto a la Directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez González, informaron a la ciudadanía sobre el inicio de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026, cuyo lanzamiento oficial se realizó este domingo 1 de marzo en el Centro Interactivo de Juego y Movimiento, CIJUM, de Punta Arenas.

Con el propósito que la comunidad esté protegida antes de los peak de circulación de virus respiratorios, este domingo 1 de marzo se realizó el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026 en Magallanes. La actividad regional se desarrolló en el Centro Interactivo de Juego y Movimiento (CIJUM) y reunió a diversas autoridades y representantes de la comunidad, reafirmando que la vacunación es una tarea colectiva clave para resguardar la salud de toda la población.

Las autoridades enfatizaron la importancia de que la población objetivo acuda de manera anticipada a los centros de vacunación, con el fin de generar protección antes de los meses de mayor circulación viral.

La campaña también contempla la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), que se administrará por tercer año consecutivo de manera gratuita y universal a los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025, así como a los recién nacidos en maternidades desde el 1 de marzo de este año. Esta estrategia ha permitido evitar muertes por virus sincicial en menores de un año durante los últimos dos inviernos.

Asimismo, la campaña incorpora la vacunación contra el Covid-19, el neumococo y la vacuna contra el coqueluche para gestantes, ampliando la cobertura preventiva para los grupos de mayor riesgo.





​

