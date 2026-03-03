Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

TALLER APOYADO POR DIDECO BUSCA AYUDAR A VECINOS DEL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD QUE AÚN NO CUENTAN CON SUS TÍTULOS DE DOMINIO

​Alianza entre Bienes Nacionales y el municipio natalino

TGRAFICA ALLER TITULOS DE DOMINIO 1

La abogada Pricilla King, a cargo de la Unidad de Regularización de Títulos de Dominio en la secretaría regional de Bienes Nacionales en Magallanes, impartirá un nuevo taller de prevención de la irregularidad en la pequeña propiedad raíz particular en la ciudad de Puerto Natales. Esta vez con el decisivo apoyo de la municipalidad y su Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO.



La actividad se desarrollará este martes 03 de marzo, a las 16:30 horas en dependencias de la Unión Comunal del Adulto Mayor, UCAM, en calle Blanco Encalada N° 893.



Junto a ello, la profesional atenderá consultas ciudadanas el Jueves 04 entre las 09.00 a 13.00 horas en dependencias de la Delegación Provincial de Última Esperanza.



La abogada Pricilla King señaló que “esta ayuda comunal es fundamental para poder llegar de mejor manera a las familias más antiguas de Puerto Natales, residentes en el casco antiguo de la ciudad y que perdieron sus escrituras tras el siniestro del Conservador de Bienes Raíces en los 60”. La actividad es abierta y se pondrá énfasis en la materia de regularización de la pequeña propiedad raíz, conforme lo establece el D.L. 2.695 del año 1979, que dice relación con la posesión material de una persona por más de 5 años, respecto de un inmueble que carece de título de dominio o que tiene uno imperfecto. Cabe mencionar que el D.L. 2.695/79 fue modificado recientemente, aumentando el monto de avalúo fiscal que se exige para acceder a la regularización, facilitando el acceso a este proceso a más personas.

TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

SLEP MAGALLANES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE PUERTO NATALES LLEGAN A ACUERDO Y SE LEVANTA PARO DE LOS TRABAJADORES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TALLER APOYADO POR DIDECO BUSCA AYUDAR A VECINOS DEL CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD QUE AÚN NO CUENTAN CON SUS TÍTULOS DE DOMINIO

VIENTO AUSTRAL INICIA LA TEMPORADA CON 100 PAREJAS EN EL TORNEO "LA RULETA" Y MARCA EL FUERTE CRECIMIENTO DEL PÁDEL FEMENINO

juan antonio rios

ANTONIO RÍOS: EL MAESTRO REGRESA A DREAMS PUNTA ARENAS CON TODA SU CUMBIA

