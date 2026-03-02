“VAMOS A SER UNA OPOSICIÓN FÉRREA Y CONTUNDENTE”: ETEROVIC ANALIZA FIN DEL GOBIERNO DE BORIC Y ADVIERTE DESAFÍOS ANTE LLEGADA DE KAST A LA MONEDA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas y dirigente regional del Partido Comunista, Dalivor Eterovic Diaz, se refirió al escenario político que vivirá el país tras el cambio de mando del próximo 11 de marzo, cuando el Presidente Gabriel Boric Font entregue el gobierno al mandatario electo José Antonio Kast.

En ese contexto, señaló que “marzo viene mas recargado porque se nos presenta un cambio de gobierno para nuestro sector político ahora se harán las evaluaciones después del 11 de marzo, hay un trabajo que el propio gobierno esta llevando, como por ejemplo llevar un comité político donde tendrían que estar todos los partidos que fueron parte del gobierno, capaz un posible conclave de los partidos de centro izquierda”.

Asimismo, indicó que en la recta final de la actual administración existe “un esfuerzo final por sacar adelante como la ley de sala cuna, hay cuestiones que cerrar aun pero sin duda se esta trabajando en esta posibilidad de una oposición lo mas amplia y unida posible, vamos a ser una oposición férrea y contundente al gobierno”.

Respecto de las opiniones que anticipan un eventual aumento de manifestaciones sociales con la llegada de un gobierno de derecha, Eterovic sostuvo que “los partidos políticos no somos los que llevamos la batuta en manifestaciones sociales los que primero sienten que las cosas no andan bien con la sociedad civil, la sociedad organizada”.

Durante la conversación también abordó el proyecto del cable submarino de internet entre China y Chile y las reacciones internacionales que ha generado, junto con la suspensión de visas a funcionarios de gobierno por parte de Estados Unidos. En ese sentido, afirmó que “es un cable de una empresa china y al Pdte. electo no le gusta por un tema ideológico pero finalmente es una política de estado que parte con el gobierno de Sebastián Piñera”, agregando que la iniciativa “nos pondría en un situación muy buena a nivel latinoamericano (en materia de conectividad)”.

En materia internacional, el concejal se refirió además a la eventual candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet a un cargo en la ONU y al rol que podría jugar el nuevo gobierno en ese respaldo. Al respecto, manifestó que “seria un gran error en no respaldar a la ex Pdta. Bachelet a su candidatura a la ONU por temas meramente ideológicos”, enfatizando que “chile hoy día no es un país aislado, es un país que hoy día tiene relaciones con todo el mundo”.

