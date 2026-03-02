Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de marzo de 2026

“VAMOS A SER UNA OPOSICIÓN FÉRREA Y CONTUNDENTE”: ETEROVIC ANALIZA FIN DEL GOBIERNO DE BORIC Y ADVIERTE DESAFÍOS ANTE LLEGADA DE KAST A LA MONEDA

Buenos días región.

concejaleterovic

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el concejal de Punta Arenas y dirigente regional del Partido Comunista, Dalivor Eterovic Diaz, se refirió al escenario político que vivirá el país tras el cambio de mando del próximo 11 de marzo, cuando el Presidente Gabriel Boric Font entregue el gobierno al mandatario electo José Antonio Kast.

En ese contexto, señaló que “marzo viene mas recargado porque se nos presenta un cambio de gobierno para nuestro sector político ahora se harán las evaluaciones después del 11 de marzo, hay un trabajo que el propio gobierno esta llevando, como por ejemplo llevar un comité político donde tendrían que estar todos los partidos que fueron parte del gobierno, capaz un posible conclave de los partidos de centro izquierda”.

Asimismo, indicó que en la recta final de la actual administración existe “un esfuerzo final por sacar adelante como la ley de sala cuna, hay cuestiones que cerrar aun pero sin duda se esta trabajando en esta posibilidad de una oposición lo mas amplia y unida posible, vamos a ser una oposición férrea y contundente al gobierno”.

Respecto de las opiniones que anticipan un eventual aumento de manifestaciones sociales con la llegada de un gobierno de derecha, Eterovic sostuvo que “los partidos políticos no somos los que llevamos la batuta en manifestaciones sociales los que primero sienten que las cosas no andan bien con la sociedad civil, la sociedad organizada”.

Durante la conversación también abordó el proyecto del cable submarino de internet entre China y Chile y las reacciones internacionales que ha generado, junto con la suspensión de visas a funcionarios de gobierno por parte de Estados Unidos. En ese sentido, afirmó que “es un cable de una empresa china y al Pdte. electo no le gusta por un tema ideológico pero finalmente es una política de estado que parte con el gobierno de Sebastián Piñera”, agregando que la iniciativa “nos pondría en un situación muy buena a nivel latinoamericano (en materia de conectividad)”.

En materia internacional, el concejal se refirió además a la eventual candidatura de la ex Presidenta Michelle Bachelet a un cargo en la ONU y al rol que podría jugar el nuevo gobierno en ese respaldo. Al respecto, manifestó que “seria un gran error en no respaldar a la ex Pdta. Bachelet a su candidatura a la ONU por temas meramente ideológicos”, enfatizando que “chile hoy día no es un país aislado, es un país que hoy día tiene relaciones con todo el mundo”.




seremoculturas

FOMENTO LECTOR, GOBERNANZA CULTURAL Y CARNAVAL BARRIAL MARCAN AGENDA CULTURAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

Leer Más

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

boricmagallanes
nuestrospodcast
armadachile

ARMADA DE CHILE REFUERZA PRESENCIA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES CON COMISIONAMIENTO DE UNIDAD A LA TERCERA ZONA NAVAL

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
concejaleterovic

“VAMOS A SER UNA OPOSICIÓN FÉRREA Y CONTUNDENTE”: ETEROVIC ANALIZA FIN DEL GOBIERNO DE BORIC Y ADVIERTE DESAFÍOS ANTE LLEGADA DE KAST A LA MONEDA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
LRM comunicaciones_SOAPBOMBEROS (1) (1)

BOMBEROS DE CHILE LANZA SOAP BOMBEROS 2026: UN SEGURO OBLIGATORIO QUE PUEDE SALVAR VIDAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Miguel Sierpe Gallardo, Ex Consejero Regional

MIGUEL SIERPE REFLEXIONA SOBRE EL CONSEJO REGIONAL Y EL ESCENARIO POLÍTICO NACIONAL