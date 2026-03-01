Punta Arenas,
1 de marzo de 2026

ESTUDIANTES DE LA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA ESCOLAR PREPARAN SU VIAJE AL CONTINENTE BLANCO

Ganadores de la XXII Feria Antártica Escolar.

DSC02557

Este pasado viernes 27 de febrero se realizó la jornada de inducción para los equipos ganadores de la XXII Feria Antártica Escolar (FAE), que próximamente emprenderán rumbo al Continente Blanco como parte de la Expedición Antártica Escolar (EAE) 2026, organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH). 



La actividad tuvo lugar en dependencias del instituto en Punta Arenas, donde seis estudiantes y tres docentes, provenientes de Talca, Concepción y Los Andes, conocieron detalles logísticos y científicos del viaje que los llevará a uno de los lugares más remotos e inspiradores del planeta.



Durante la jornada, los y las futuros expedicionarios recibieron orientación sobre las condiciones de vida y trabajo en la Antártica y las normas de seguridad que deberán seguir durante su estadía. Además, pudieron compartir con parte del equipo profesional del INACH, quienes les entregaron recomendaciones y reflexiones sobre la importancia de la ciencia polar y el rol de Chile en el Tratado Antártico. 



El encuentro contempló cuatro charlas de inducción de carácter psicológico, medioambiental, de seguridad y de género, a cargo de especialistas del instituto. Estas instancias permitieron preparar a las y los jóvenes para aprovechar al máximo su estadía en la base "Profesor Julio Escudero", así como reforzar los aspectos formativos y de cuidado del entorno antártico que inspiran este programa educativo.



Además, la instancia también incluyó la entrega y prueba de vestuario especializado proporcionado por el instituto, con el fin de asegurar que cuenten con la ropa y seguridad adecuada para enfrentar las exigentes condiciones climáticas antárticas.



Los estudiantes y profesores manifestaron sus ansias de vivir la experiencia de viajar a la Antártica, así como de conocer la fauna y poder compartir con investigadores e investigadoras del Programa Nacional de Ciencia Antártica en terreno.



La Expedición Antártica Escolar constituye una experiencia única de aprendizaje y vinculación con la ciencia chilena, promoviendo la curiosidad, el trabajo colaborativo y la conciencia ambiental en jóvenes de todo el país. En los próximos días, los grupos emprenderán su ansiado viaje hacia la base "Profesor Julio Escudero", ubicada en la isla Rey Jorge, en el Territorio Chileno Antártico.



El Instituto Antártico Chileno (INACH) es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).Estudiantes participan en jornada de inducción previo a su viaje a la Antártica


CAMPAÑA MARÍTIMA A BORDO DEL BUQUE BETANZOS CULMINA CON ÉXITO TRAS RECORRER CASI MIL DOSCIENTAS MILLAS NÁUTICAS EN LA ANTÁRTICA

DSC02557

ESTUDIANTES DE LA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA ESCOLAR PREPARAN SU VIAJE AL CONTINENTE BLANCO

DSC02557

ESTUDIANTES DE LA EXPEDICIÓN ANTÁRTICA ESCOLAR PREPARAN SU VIAJE AL CONTINENTE BLANCO

