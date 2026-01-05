EL ROMPEHIELOS BRITÁNICO RSS SIR DAVID ATTENBOROUGH REALIZA ESCALA LOGÍSTICA EN VISITA A PUNTA ARENAS EN CHILE

La nave de investigación científica polar RSS Sir David Attenborough del British Antarctic Survey (BAS) recaló en los primeros días de enero de 2026 a la ciudad chilena de Punta Arenas proveniente de la estación de investigación Rothera para efectuar labores de reaprovisionamiento en el marco de su campaña antártica.

El buque está realizando la segunda parte de sus pruebas de hielo, un programa que involucra a un equipo internacional de expertos, e incluye palas y ejes de hélice instrumentados para medir las fuerzas de impacto del hielo; cámaras de alta velocidad para capturar el rendimiento del casco y la propulsión en tiempo real; y mediciones sobre hielo para evaluar las condiciones antes y durante la navegación a través del hielo.

Los datos recopilados en las pruebas de hielo del RSS Sir David Attenborough ayudarán a optimizar el rendimiento de los buques en condiciones extremas, garantizando al mismo tiempo la seguridad, lo que podría influir en los futuros estándares de arquitectura marina y en el avance de la tecnología polar.

15.000 toneladas de desplazamiento

El RRS Sir David Attenborough es uno de los buques de investigación polar más avanzados del mundo. Fue construido en el astillero Cammel Laird y entregado al servicio en diciembre de 2020. Está diseñado para atravesar capas de hielo de hasta un metro de espesor a tres nudos gracias a su casco reforzado y tiene capacidad para operar hasta 60 días continuos en el mar.

Tiene una eslora de 129 m, una manga de 24 m y un desplazamiento de 15.000 toneladas. Cuenta con volumen de carga científica de aproximadamente 900 m³ y una autonomía de 18.000 millas náuticas a una velocidad de crucero de 13 nudos que le permiten viajar de ida y vuelta desde Inglaterra a la estación de investigación de Rothera.

Dispone de propulsores de proa y popa para un posicionamiento dinámico excelente en condiciones difíciles, lanzamiento y recuperación de sistemas robóticos aéreos y oceánicos, y alojamiento para 60 científicos y personal de apoyo.

