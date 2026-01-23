Punta Arenas,
23 de enero de 2026

PUNTA ARENAS EN LÍNEA SUMA SERVICIOS PARA PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED

Los vecinos podrán realizar solicitudes digitales, con seguimiento y mayor transparencia municipal.

PUNTA ARENAS EN LÍNEA (5)

La Municipalidad de Punta Arenas continúa fortaleciendo la atención digital a la comunidad con la incorporación de dos nuevos servicios a la plataforma Punta Arenas en Línea: solicitudes de poda y tala de árboles, y solicitudes de corte de césped, iniciativas que buscan facilitar los trámites, ordenar los canales de atención y mejorar los tiempos de respuesta.


El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que esta ampliación responde a una alta demanda ciudadana.

 "Durante 2025 hemos tenido, en promedio, cerca de 750 llamados anuales relacionados con podas, talas o corte de pasto. A partir de ahora, en vez de llamar o escribir correos, los vecinos podrán ingresar directamente su requerimiento en Punta Arenas en Línea, hacer seguimiento y saber exactamente en qué estado se encuentra su solicitud", señaló.


El jefe comunal destacó que esta medida se suma a otros servicios ya disponibles en la plataforma, como la renovación de licencias de conducir y los reportes de alumbrado público. "Esta es la tercera área municipal que incorporamos al sistema. Lo hacemos pensando en facilitarle la vida a los vecinos, pero también en transparentar la gestión municipal. Que cada persona sepa cuándo se recibirá su solicitud, si corresponde al municipio y en qué momento se ejecutará", agregó Radonich.


Asimismo, el alcalde precisó que las podas se realizarán respetando los periodos permitidos y las normativas vigentes, como parte del cuidado del patrimonio verde de la ciudad. "No se trata solo de responder rápido, sino de hacerlo bien, protegiendo nuestros árboles y el entorno urbano", subrayó.


Por su parte, la ingeniera forestal del municipio, Sofía Blanco, detalló que las solicitudes de poda y tala estarán limitadas a árboles ubicados en bienes nacionales de uso público. "Se podrán solicitar podas por disminución de copa o altura, despeje de señalética, veredas o calzadas, entre otros motivos. Es fundamental que el vecino ingrese la dirección exacta y una imagen del árbol, ya que eso nos permite evaluar si la intervención corresponde al municipio o, por ejemplo, a empresas como Edelmag cuando existe contacto con tendido eléctrico", explicó.


En cuanto al corte de césped, la funcionaria municipal indicó que este servicio estará disponible únicamente para plazas y plazoletas de la comuna. "Centralizar estas solicitudes en una sola plataforma nos permitirá ordenar la información, reducir la dispersión de canales y mejorar significativamente la gestión y los tiempos de respuesta", concluyó Blanco.


Las solicitudes pueden realizarse ingresando a www.enlinea.puntaarenas.cl, desde cualquier computador o teléfono móvil, para una atención municipal más ágil, eficiente y transparente con la comunidad.

CORTE SUPREMA CONDENA A EMPRESA SALMONERA POR VERTER RESIDUOS ORGÁNICOS EN MAGALLANES

MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

PUNTA ARENAS EN LÍNEA SUMA SERVICIOS PARA PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PUNTA ARENAS EN LÍNEA SUMA SERVICIOS PARA PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED

MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

trail_navarino

GASCO MAGALLANES RESPALDÓ 7ª EDICIÓN DEL NAVARINO TRAIL 2026