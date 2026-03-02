Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA CAMPEONATO FEMENINO DE BÁSQUETBOL 3X3

​La iniciativa busca fomentar la participación deportiva desde los 14 años.

BASKETBOL 3X3 (2)

En el marco de las actividades del Mes de la Mujer, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Oficina Municipal de la Mujer, lanzó oficialmente el Campeonato Femenino de Básquetbol 3x3, instancia abierta a mujeres desde los 14 años en adelante.

El torneo se desarrollará los días 21 y 22 de marzo en el Gimnasio de la Confederación Deportiva, bajo la modalidad 3x3, disciplina que ha cobrado relevancia a nivel internacional y en la que Chile ha destacado recientemente.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que esta iniciativa da continuidad al énfasis deportivo de la programación de marzo. "Ya tuvimos nuestra cicletada el domingo, con 300 participantes en una jornada muy familiar, y queremos seguir con actividades culturales, pero también deportivas. Por eso invitamos a todas las niñas, jóvenes y mujeres de nuestra ciudad que disfruten del básquetbol a inscribirse en este Campeonato Municipal 3x3", indicó.

La autoridad recordó que Chile es una potencia latinoamericana en esta modalidad y que incluso existe presencia magallánica en la selección nacional. "Vamos a utilizar la cancha municipal oficial 3x3, la misma que fue usada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Es una modalidad más flexible y dinámica, por lo que esperamos una muy buena participación", agregó.

Las inscripciones estarán abiertas entre el 4 y el 13 de marzo a través del sitio web www.puntaarenas.cl. Cada equipo deberá estar compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cuatro jugadoras. El campeonato contempla un cupo máximo de 12 equipos y, en caso de superar esa cifra, se habilitará una lista de espera.

Por su parte, Javiera Biskupovic, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, destacó que la actividad forma parte de una cartelera variada orientada a distintos públicos. "Queremos fomentar la participación de las mujeres en distintos ámbitos, y en esta oportunidad lo hacemos a través del deporte. La inscripción será completamente online, donde podrán descargar las bases y completar el formulario con los datos de las integrantes del equipo", explicó.

El torneo se disputará en formato de liga o grupos, según la cantidad de equipos inscritos, y culminará con la premiación el domingo 22 de marzo a las 17:00 horas. Se reconocerá a los tres primeros lugares, además de distinciones especiales a la mejor jugadora y liderazgo femenino.

Desde el municipio reiteraron la invitación a participar en esta competencia gratuita, que busca fortalecer el deporte femenino y generar nuevos espacios de encuentro para las mujeres de la comuna.

NI LA LLUVIA DETUVO A LAS MÁS DE 7 MIL PERSONAS EN EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

TRAS CITA CON KAST POR CABLE CHINO, PRESIDENTE BORIC VIAJARÁ ESTE MARTES POR LA TARDE A MAGALLANES

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

​El Mandatario, que este lunes se encuentra en Juan Fernández, recibirá mañana a las 8.00 horas al presidente electo en La Moneda. El traslado a su región, en tanto, será en la misma jornada en horario PM.

boricmagallanes
BASKETBOL 3X3 (2)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PRESENTA CAMPEONATO FEMENINO DE BÁSQUETBOL 3X3

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

vacunacion2026

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026 YA ESTÁ EN MARCHA EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

Kril2

INVESTIGACIÓN LIDERADA POR CIENTÍFICO MAGALLÁNICO ADVIERTE RIESGOS EN LA PRODUCTIVIDAD DEL KRIL ANTÁRTICO ANTE CAMBIOS AMBIENTALES