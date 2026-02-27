HUGO, EL PRIMER BEBÉ NACIDO TRAS UNA DONACIÓN DE ÚTERO DE UNA MUJER FALLECIDA EN REINO UNIDO

Hugo es un “milagro” para sus padres. Porque vino al mundo a pesar que su madre nació sin útero. La donación de este órgano femenino por parte de una mujer que había fallecido permitió el excepcional embarazo convirtiéndose en el primer bebé nacido en estas circunstancias en Reino Unido y el tercero en Europa. En el mundo se han dado cerca de una treintena de nacimientos en estas mismas circunstancias.

Grace Bell, mujer en la treintena, nació con el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, una enfermedad que provoca tener un útero subdesarrollado o directamente no tenerlo. Bell nació sin este órgano muscular imprescindible para poder gestar un bebé. Siempre le habían dicho que no podría quedarse embarazada. Y por eso califica la llegada de su hijo Hugo como un “milagro”. El bebé nació en el hospital Queen Charlotte's and Chelsea de Londres en diciembre de 2025, un año después que su madre optara a la donación del útero de una mujer que había fallecido. Tras el trasplante, empezó un proceso de fertilidad que concluyó en la gestación y nacimiento de Hugo, que vino al mundo con poco más de tres kilogramos de peso.



​El hito médico, del que únicamente hay dos precedentes más en Europa, se produjo gracias a la generosidad de una mujer donante. El útero se implantó en Grace Bell, pero cuatro personas más se beneficiaron de la donación de sus órganos. Por eso Bell ha confesado que no hay día en que no recuerde el altruista acto de la fallecida y sus padres. “Su amabilidad y generosidad hacia una completa desconocida es la razón por la que he podido cumplir mi sueño: ser madre”, apunta Bell en unas declaraciones recogidas por la página web del hospital en la que se ha llevado a cabo todo el proceso.



En el otro lado, la desolación de los padres de la mujer donante ha quedado un poco mitigada por el regalo de vida que el cuerpo de su hija ha concedido a Bell y a otros receptores. “Ha brindado a otras familias el preciado regalo del tiempo, la esperanza, la sanación y ahora la vida”, han declarado. “Nos sentimos enormemente orgullosos del legado que deja”. Porque esta herencia de “compasión, valentía y amor” continua impactando en vidas a pesar de que la mujer ya no está.



​ Bell, la madre de Hugo ha querido hacer llegar a la familia de la donante un mensaje de agradecimiento superlativo: “Espero que sepan que mi hijo siempre recordará su increíble don y el milagro que lo trajo al mundo. Una parte de ella vivirá para siempre”.



Padres de la mujer donante fallecida: "Nos sentimos enormemente orgullosos del legado que deja"



Además de la generosidad de la donante y su familia, los padres de Hugo, Grace Bell y Steven Powell, se sienten tremendamente agradecidos por los profesionales que han permitido que la donación se hiciera efectiva. Y por eso, decidieron que su hijo llevara como segundo nombre Richard como un homenaje Richard Smith, al cirujano y director clínico de de la organización benéfica Womb Transplant UK que ha permitido ek trasplante.

Grace Bell Receptora del útero y madre de Hugo: "Espero que sepan que mi hijo siempre recordará su increible don y el milagro que lo trajo al mundo. Una parte de ella vivirá para siempre".

​El nacimiento de Hugo es el primero en el Reino Unido dentro de un programa que prevé hacer 10 trasplantes. Porque el trasplante de útero no es una donación rutinaria ni está cubierta por el registro de donantes de organos, aseguran desde el hospital londinense.



A la madre le extraerán el útero cuando decida no tener más hijos.

​



A diferencia de otros órganos, el útero que ha recibido Bell, no estará en su cuerpo para siempre. Cuando la pareja decida no tener más hijos, se lo extarerán para evitar que tenga que tomar medicamentos inmunodepresores el resto de su vida.

​



​



Fuente:LaVanguardia.com​

