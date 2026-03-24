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24 de marzo de 2026

FISCAL VALENCIA ADVIERTE QUE ALZA DE COMBUSTIBLES PUEDE ELEVAR RIESGO DE CONTRABANDO Y PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO

​El fiscal nacional sostuvo que el aumento en las bencinas y el diésel podría gatillar fenómenos criminales asociados, como el contrabando de combustible. Afirmó que el Ministerio Público ya trabaja con Seguridad para anticipar eventuales efectos del ajuste anunciado por el Gobierno.

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El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió este martes que la fuerte alza en los combustibles anunciada por el Gobierno podría traer consecuencias adicionales en materia de seguridad, entre ellas un mayor riesgo de contrabando de combustible y eventuales problemas de orden público.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el jefe del Ministerio Público sostuvo que la institución ya está coordinando trabajo con el Ministerio de Seguridad para anticipar escenarios que puedan surgir a partir del ajuste en los precios. “Vamos a estar trabajando con el Ministerio de Seguridad y poniendo nuestros recursos a disposición a efectos de poder intervenir rápidamente en caso de que haya algún problema de orden público”, señaló.

Valencia agregó que el fenómeno no solo debe mirarse desde la contingencia inmediata, sino también desde sus eventuales efectos delictuales. “Tenemos que ponernos a trabajar con respecto a los fenómenos criminales que inevitablemente va a traer el alza”, afirmó. En esa línea, planteó que aumentos de esta magnitud suelen elevar el riesgo de contrabando, tal como ocurre, dijo, con productos como los cigarrillos cuando suben con fuerza sus precios o impuestos.

“Normalmente situaciones como esta pueden implicar aumento del riesgo de contrabando de combustible”, remarcó el persecutor, aunque al mismo tiempo llamó a mantener la calma frente al escenario abierto por el incremento en las tarifas.

Las declaraciones del fiscal nacional se producen después de que el Ejecutivo confirmara cambios al Mepco que se traducirán, desde este jueves 26 de marzo, en un aumento de $370 por litro en las bencinas y de $580 en el diésel, además de medidas de mitigación en otras áreas sensibles.

Pese a los efectos que puede generar la decisión, Valencia defendió que el origen del problema no está en una voluntad política de provocar daño, sino en el impacto de un escenario internacional adverso. “Esto se produce no porque alguien quiera hacernos pasar un mal rato, sino que porque hay un fenómeno internacional que es incontenible”, sostuvo.

En ese sentido, el persecutor insistió en que se trata de fenómenos previsibles frente a este tipo de alzas y que, por lo mismo, el Estado debe prepararse no solo para el impacto económico, sino también para sus derivadas en seguridad y control territorial.

Fuente: cnnchile.com 

DPR Ericka Farías_Combustibles

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