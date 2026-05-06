GASCO MAGALLANES REFUERZA SU COMPROMISO CON EL DEPORTE REGIONAL APOYANDO IMPORTANTES EVENTOS

En línea con su compromiso permanente con el desarrollo de la comunidad deportiva, GASCO Magallanes participó como patrocinador y colaborador en diversas iniciativas deportivas de relevancia regional, fortaleciendo así su apoyo a este tipo de actividades en la zona.

Destaca el respaldo a la Liga Patagónica de CrossFit, evento realizado en Punta Arenas el 25 y 26 de abril. Esta competencia, que integra pruebas de fuerza, gimnasia y capacidad metabólica, reunió a exponentes de diversos clubes locales, como así también de Puerto Natales y Porvenir. Su ejecución no solo fomentó el alto rendimiento, sino también el intercambio deportivo y la integración de la comunidad de CrossFit en la región.

Jerardo Fuentes, Director de Liga Patagónica de CrossFit, agradeció el apoyo de GASCO Magallanes por confiar en este tipo de competencias y en el desarrollo deportivo en esta disciplina poco convencional. Estás acciones reflejan el compromiso de la compañía con el deporte local.

Asimismo, la compañía respaldó la cuarta edición del Desafío Ciclístico Río Canelo. El evento también conocido como 'Desafío Punta Prat', convocó a más de 100 competidores de entre 10 y 70 años en un recorrido de 60 km desde Río Canelo hasta el Parque Chabunco. En esta versión, los máximos honores fueron para Valentino Berti (Río Grande, Argentina) en la categoría General Varones y la ciclista local Valeria Igarzabal en General Damas.

Pedro Chelech, organizador del evento comentó: “Queremos agradecer nuevamente por el tremendo apoyo de GASCO Magallanes, que ya por 4to año consecutivo ha estado presente en esta competencia aportando en todo lo que conlleva un evento como este. Para el próximo año ya tenemos estipulado ampliar los cupos de inscripción debido a la gran cantidad de participantes que esperamos se sumen el 2027”.

A estos esfuerzos se suma el aporte al campeonato de Tenis Inter club Patagónico 2026, desarrollado por el Club de Tenis de Punta Arenas, destacado evento deportivo que reunió a 120 jugadores provenientes de distintos clubes de la Patagonia, y que se desarrolló entre el 20 y el 26 de abril. En esta edición participaron cinco clubes provenientes de Santiago, Coyhaique y Argentina, consolidando este encuentro como una instancia clave para la integración regional y el fortalecimiento de los lazos deportivos entre instituciones.

Por parte del Club de Tenis, agradecieron el apoyo de GASCO Magallanes, destacando no solo el aporte entregado, sino también la confianza depositada en este proyecto y en el desarrollo del deporte en la región. Asimismo, valoraron el impulso que esta iniciativa brinda para fomentar la participación de más jóvenes y adultos en esta disciplina.

Valentina Concha, Encargada de Marketing y Relacionamiento Comunitario indicó que “en GASCO Magallanes creemos que el deporte une, motiva y fortalece a nuestra comunidad. Por eso, estamos orgullosos de apoyar iniciativas que promueven la innovación, vida sana y el encuentro en la región. Seguiremos impulsando estos espacios que aportan al desarrollo de Magallanes y su gente”.

Con este tipo de iniciativas, GASCO Magallanes reafirma su rol como actor comprometido con el desarrollo integral de la región, promoviendo espacios que fortalecen la comunidad y el deporte en todas sus disciplinas.





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