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4 de mayo de 2026

PUERTO NATALES CELEBRA EN GRANDE: 10 MIL PERSONAS DAN VIDA AL INICIO DEL 115° ANIVERSARIO CON PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS

Con un anfiteatro municipal colmado y una parrilla de actividades para todo el mes, la gestión municipal apuesta por el reencuentro comunitario y la dinamización local.

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​En un ambiente de alegría y masiva participación ciudadana, la Municipalidad de Natales dio inicio oficial a las celebraciones de su 115° aniversario. El evento, que tuvo como escenario principal el Anfiteatro Municipal, convocó a más de 10 mil vecinos y visitantes, marcando el punto de partida de un mes cargado de cultura, deporte y tradición que busca fortalecer el sentido de pertenencia y la reactivación comunal.

 
La jornada inaugural destacó por la presentación oficial de las candidatas a reina de Natales, quienes representan la diversidad y el talento. El despliegue técnico y de seguridad coordinado por los equipos municipales permitió que familias enteras disfrutaran de un show de primer nivel, reafirmando el compromiso de la administración por recuperar los espacios públicos para el esparcimiento de calidad.

 
Este hito es solo el comienzo de una nutrida agenda preparada por la administración de la alcaldesa Ana Mayorga, diseñada bajo una premisa clara: que cada habitante de la comuna se sienta protagonista. La gestión ha priorizado una programación descentralizada y diversa, asegurando que las festividades lleguen a los distintos tipos de público de Natales durante las próximas cuatro semanas.

 
"Este aniversario es el reflejo de una comunidad que avanza unida. Ver a 10 mil personas vibrando en nuestro anfiteatro nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando en terreno, gestionando eventos que no solo traigan alegría, sino que también impulsen nuestro comercio y turismo local. Queremos que cada vecino sienta que este es su mes, que este es su logro como comunidad." Destacaron desde el municipio.

 
La gestión municipal confirmó que la cartelera de espectáculos masivos continuará con fuerza. Para el próximo 16 de mayo, se espera la llegada de la destacada artista nacional Alanys Lagos, quien traerá su talento al escenario del anfiteatro. Asimismo, se mantiene en reserva el nombre del artista internacional que protagonizará el gran cierre de mes, generando una alta expectativa entre los vecinos.

 
Más allá de la celebración, la Municipalidad ha puesto énfasis en la logística y el ordenamiento urbano para garantizar que el mes aniversario se desarrolle de forma segura. La planificación incluye ferias productivas, competencias deportivas y encuentros artísticos que fomentarán la participación activa del vecino, transformando la efeméride en un motor de cambio positivo para la convivencia ciudadana.

 
La Municipalidad invita a toda la comunidad a mantenerse informada sobre el calendario detallado de actividades a través de nuestras redes sociales oficiales y el sitio web institucional. Los próximos días incluirán eventos deportivos y galas culturales de entrada liberada para toda la familia.

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